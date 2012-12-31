路透基点: 中国2012年银团贷款总额触及新高,但定价大幅下滑

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
但银行业人士称,将不太可能出现像2009年那样的放贷热潮.中国银行首席产品专家唐茂恒称,银行在对这些项目的贷款审批上将持审慎态度,而且会权衡风险.
2012年巨额基建项目包括:123亿元人民币贷款的广西南宁轻轨项目、120亿元人民币贷款的新疆三条高速公路项目、110亿元人民币贷款的广东汕头城市发展项目.
但即使加上发改委最新批准的项目,对一些银行业人士来说,贷款案数量也有所缩减.这些人士预计,2013年形势将艰难.
2012年第四季贷款案大幅减少,因为银行与借款方在定价上难以达成共识.多家公司要求下调已结案或已委托的贷款交易利率,而且许多这样的要求得偿所愿.
"我们的贷款案数量大幅下滑,"一家外资银行驻上海的贷款经理表示,"借款方,特别是信用评级较高的借款方,在2012年获得了更大的议价能力."
今年下半年,顶级公司人民币贷款利率低于中国人民银行基准利率的100%.例如,全球最大的煤炭供应商-神华集团的258亿元人民币贷款,利率为人民银行基准利率的90%.这笔贷款是今年规模最大的贷款案,筹得资金用于收购国网能源开发有限公司.
12月,北京奔驰汽车有限公司26亿元人民币贷款的利率亦为人民银行基准利率的90%.这笔贷款案一年多以前刚刚推出时,提供的利率为人民银行基准利率的100%.
美元贷款方面,定价跌幅更深.5月,国银租赁3亿美元三年期贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码450个基点.六个月后,工银租赁3亿美元两年期贷款的利率仅为较LIBOR加码270个基点.后者经过讨价还价,成功地使利率下降了55个基点.
"2012年,银行在贷款定价上面临巨大压力,2013年该压力将继续存在,"唐茂恒称.
他说,来自迅猛发展的中国债券市场的竞争,将是贷款业务面临的又一重大挑战.(完)
(编译 兰秀娟; 审校 杜明霞)
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