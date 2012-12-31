路透基点: 中国2012年银团贷款总额触及新高,但定价大幅下滑

但银行业人士称,将不太可能出现像2009年那样的放贷热潮.中国银行首席产品专家唐茂恒称,银行在对这些项目的贷款审批上将持审慎态度,而且会权衡风险.

2012年巨额基建项目包括:123亿元人民币贷款的广西南宁轻轨项目、120亿元人民币贷款的新疆三条高速公路项目、110亿元人民币贷款的广东汕头城市发展项目.

但即使加上发改委最新批准的项目,对一些银行业人士来说,贷款案数量也有所缩减.这些人士预计,2013年形势将艰难.

2012年第四季贷款案大幅减少,因为银行与借款方在定价上难以达成共识.多家公司要求下调已结案或已委托的贷款交易利率,而且许多这样的要求得偿所愿.

"我们的贷款案数量大幅下滑,"一家外资银行驻上海的贷款经理表示,"借款方,特别是信用评级较高的借款方,在2012年获得了更大的议价能力."

今年下半年,顶级公司人民币贷款利率低于中国人民银行基准利率的100%.例如,全球最大的煤炭供应商-神华集团的258亿元人民币贷款,利率为人民银行基准利率的90%.这笔贷款是今年规模最大的贷款案,筹得资金用于收购国网能源开发有限公司.

12月,北京奔驰汽车有限公司26亿元人民币贷款的利率亦为人民银行基准利率的90%.这笔贷款案一年多以前刚刚推出时,提供的利率为人民银行基准利率的100%.

美元贷款方面,定价跌幅更深.5月,国银租赁3亿美元三年期贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码450个基点.六个月后,工银租赁3亿美元两年期贷款的利率仅为较LIBOR加码270个基点.后者经过讨价还价,成功地使利率下降了55个基点.

"2012年,银行在贷款定价上面临巨大压力,2013年该压力将继续存在,"唐茂恒称.

他说,来自迅猛发展的中国债券市场的竞争,将是贷款业务面临的又一重大挑战.(完)