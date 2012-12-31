路透基点: 2012年香港市场贷款总量保持在逾400亿美元,离岸人民币贷款成为亮点

路透香港12月28日 - 汤森路透旗下基点报导,2012年香港贷款总量达到436亿美元,略低于2011年的464亿美元.

收并购活动给2012年的香港信贷市场带来一些激励.有78亿美元的交易达成--这要远高于去年的13亿美元.首先是阿里巴巴集团30亿美元贷款案,随后是港交所为收购伦敦金属交易所(LME)而发起的20亿美元贷款.年底前,美国友邦保险(AIA)签署17.3亿美元过桥贷款,以资助其购买荷兰国际集团(ING)旗下亚洲保险资产.

虽然香港大型房地产企业远离贷款市场,转向发债筹资,但中资企业却积极在离案市场筹资.2012年中资企业贷款离岸总量达到逾300亿美元,创下进入香港市场以来的最高纪录.

2012年中资民营企业离岸贷款规模增长一倍至约120亿美元,亦创下纪录.不计入阿里巴巴集团的贷款案,今年中资民企贷款总额达到70亿美元.

若不计入并购交易和中资借款人,香港贷款市场将仅依靠大型企业的常规企业融资支撑--成交量可能要远低于436亿美元.

展望未来,市场人士预计二线地产商将会加入企业贷款交易,因为对于大型企业而言,债券市场所提供的条件依然具有吸引力.

银行业人士称,竞争主要来自于债券和双边贷款.

"如果一些银行透过双边贷款来大幅削减定价,将会很难应对."一位银行业人士称.

市场人士表示,一些中资银行为了留住新贷款账簿上的资产,向借款方提出了较为优厚的双边贷款条件.

在港上市的中资企业和一部分港资大型企业前往台湾筹资,造成香港交易量有所减少.例如国泰航空公司5月份在台湾完成2.60亿美元五年期子弹式贷款.华润集团也在9月完成2亿美元三年期贷款案,该交易仅有台资银行参与.

此外,多数交易以俱乐部贷款形式达成.2012年香港贷款交易中,有约50%都是俱乐部贷款,而2011年时该比例还在30%左右.

不过,离岸人民币贷款是一处亮点.2012年离岸人民币贷款案超过10宗,且均受到热捧.

中国银行(香港)有限公司副总经理暨企业融资主管张凡表示,离岸人民币贷款仍处于早起发展阶段,且仍会受到像政策变动等不可预测因素的影响.

"毋庸置疑,我们希望这种贷款可以更受欢迎."Cheung表示,"但是迄今为止浮现的交易,都是因为个体因素而取得成功的,而这种产品还没有成为主流."(完)