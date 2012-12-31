《中国金融债发行日程表》--12月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ======================================================================== *贵阳银行 12 10 6.50% 固息次级债 12/28-12/31 (第5年末附发行人赎回权) *重庆三峡银行 9 10 6.80% 固息次级债 12/28-12/31 (第5年末附发行人赎回权) *星展银行(中国) 至多15 3 -- 固息金融债 2013/1/4-1/7 进出口行 219.2 5 4.05% 固息金融债 12/13-2013/1/16 注: *表示新增.(完) (发稿 康熙泽; 审校 曹巍浩)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)