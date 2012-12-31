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亚洲 | 2012年 12月 31日 星期一 14:14 BJT

《中国金融债发行日程表》--12月31日

以下为中国即将或正在发行的金融债:  
  
发债主体         规模         期限     票面利率      债券类型      发行时间  
            (亿元人民币)     (年)
========================================================================
*贵阳银行         12          10       6.50%     固息次级债    12/28-12/31
                    (第5年末附发行人赎回权)      
*重庆三峡银行       9         10        6.80%     固息次级债    12/28-12/31 
                    (第5年末附发行人赎回权)       
*星展银行(中国) 至多15         3          --      固息金融债    2013/1/4-1/7
    
进出口行          219.2       5        4.05%     固息金融债   12/13-2013/1/16
        
  注: *表示新增.(完)   

 (发稿 康熙泽; 审校 曹巍浩)

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