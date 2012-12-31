香港金融: 回归以来政府开支倍增,须要发展经济量入为出--财政司司长

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透香港12月31日 - 香港财政司司长曾俊华表示,在过去15年以来香港政府的开支倍增至接近4,000亿港元,但仍有能力加大公共开支而毋须大幅加税;不过,政府理财须要"量入为出",并着力发展经济.
曾俊华在其个人网志中撰文称,自从1997年香港主权回归中国以来,香港政府的开支增加了超过100%,由1997-98年度的接近2000亿港元倍增至2012-13年度的接近4000亿港元,各个政策范畴的开支皆有大幅增长.
"经济持续增长令我们可以不用改变低税率政策,也能增加政府收入,从而支持各部门提供更多丶更优质的公共服务."他称.
香港政府将于2013年2月底公布财政预算案,而曾俊华为此出席了数以十计的谘询会,以听取各界意见.
曾俊华重申,香港政府理财与每个家庭一样,都须要"量入为出",要增加开支,就必须想办法相应地增加收入.
他并指出,随着人口老化,香港政府未来难免须要在福利和医疗投入越来越多的资源,如果经济不能持续发展,政府很可能会长期入不敷支.
"到时,我们只有两个选择,不是加税,便是不断发债."他称,相信两者都不是市民所愿见,所以政府更加须要着力发展经济.
在发展经济方面,曾俊华称,不认为香港的产业结构太过集中于四大传统支柱(金融丶贸易物流丶旅游丶专业服务),反而认为不应盲目追求发展新产业,而轻视传统支柱产业.
他指出,创意产业已有一定规模,占本地生产总值的4.5%,创造了接近20万个职位,在区内有相当的竞争力,有望成为香港的新支柱产业.但他认为,新产业的发展须要长时间孕育和摸索前进,也不能保证一定会成功.(完)
(记者 雷美珍; 审校 黄凯)
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