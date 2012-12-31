香港金融: 回归以来政府开支倍增,须要发展经济量入为出--财政司司长

路透香港12月31日 - 香港财政司司长曾俊华表示,在过去15年以来香港政府的开支倍增至接近4,000亿港元,但仍有能力加大公共开支而毋须大幅加税;不过,政府理财须要"量入为出",并着力发展经济.

曾俊华在其个人网志中撰文称,自从1997年香港主权回归中国以来,香港政府的开支增加了超过100%,由1997-98年度的接近2000亿港元倍增至2012-13年度的接近4000亿港元,各个政策范畴的开支皆有大幅增长.

"经济持续增长令我们可以不用改变低税率政策,也能增加政府收入,从而支持各部门提供更多丶更优质的公共服务."他称.

香港政府将于2013年2月底公布财政预算案,而曾俊华为此出席了数以十计的谘询会,以听取各界意见.

曾俊华重申,香港政府理财与每个家庭一样,都须要"量入为出",要增加开支,就必须想办法相应地增加收入.

他并指出,随着人口老化,香港政府未来难免须要在福利和医疗投入越来越多的资源,如果经济不能持续发展,政府很可能会长期入不敷支.

"到时,我们只有两个选择,不是加税,便是不断发债."他称,相信两者都不是市民所愿见,所以政府更加须要着力发展经济.

在发展经济方面,曾俊华称,不认为香港的产业结构太过集中于四大传统支柱(金融丶贸易物流丶旅游丶专业服务),反而认为不应盲目追求发展新产业,而轻视传统支柱产业.

他指出,创意产业已有一定规模,占本地生产总值的4.5%,创造了接近20万个职位,在区内有相当的竞争力,有望成为香港的新支柱产业.但他认为,新产业的发展须要长时间孕育和摸索前进,也不能保证一定会成功.(完)