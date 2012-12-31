《香港已公布新股发行上市日程表》--12月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透香港12月31日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2012年以来已在香港交易所上市公司一 览表: 新股申购: 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ----------------------------------------------------------------------------------------- *12/31-1/8 金轮天地 4.5 6.21-7.74 1.38-1.72 1/16 法国巴黎资本 *12/31-1/8 迅捷环球 1.5 0.87-1.23 0.58-0.82 1/15 信达国际 6/29-7/5 飞颖集团 3 2.04-2.94 0.68-0.98 不予进行 光大证券 5/28-31 Graff 3.112 77.8-115.14 25-37 不予进行 瑞信、德银、高 盛和摩根士丹利 2012年已上市新股: 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 ------------------------------------------------------------------------------------- 12/28 惠生工程 2.79 16.74 持平 花旗、德意志和交银国际 12/28 中国白银 1.18 1.87 升17.8% 建银国际 12/21 中国机械工程 5.4 38.8 升16.7% 中银国际 12/19 中集集团H股 (介绍上市) 不适用 跌10.95%^ 国泰君安 注: 1. 若要查询12/19日前已上市新股的首日股价表现,请点选. 2. *代表新增或已更新内容. 3. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算. (完) 浏览其他香港新股新闻,请点选 (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)