《香港已公布新股发行上市日程表》--12月31日

路透香港12月31日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2012年以来已在香港交易所上市公司一 览表: 新股申购: 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ----------------------------------------------------------------------------------------- *12/31-1/8 金轮天地 4.5 6.21-7.74 1.38-1.72 1/16 法国巴黎资本 *12/31-1/8 迅捷环球 1.5 0.87-1.23 0.58-0.82 1/15 信达国际 6/29-7/5 飞颖集团 3 2.04-2.94 0.68-0.98 不予进行 光大证券 5/28-31 Graff 3.112 77.8-115.14 25-37 不予进行 瑞信、德银、高 盛和摩根士丹利 2012年已上市新股: 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 ------------------------------------------------------------------------------------- 12/28 惠生工程 2.79 16.74 持平 花旗、德意志和交银国际 12/28 中国白银 1.18 1.87 升17.8% 建银国际 12/21 中国机械工程 5.4 38.8 升16.7% 中银国际 12/19 中集集团H股 (介绍上市) 不适用 跌10.95%^ 国泰君安 注: 1. 若要查询12/19日前已上市新股的首日股价表现,请点选. 2. *代表新增或已更新内容. 3. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算. (完) 浏览其他香港新股新闻,请点选 (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)