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亚洲 | 2012年 12月 31日 星期一 12:36 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--12月31日

路透香港12月31日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2012年以来已在香港交易所上市公司一
览表:
    
    新股申购:
    
 公开招股日   公司名称                 发行量    集资额        发行价      上市日      保荐人
                                       (亿股)    (亿港元)      (港元)                  
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 *12/31-1/8   金轮天地                 4.5       6.21-7.74     1.38-1.72   1/16        法国巴黎资本
 *12/31-1/8   迅捷环球                 1.5       0.87-1.23     0.58-0.82   1/15        信达国际
 6/29-7/5     飞颖集团                 3         2.04-2.94     0.68-0.98   不予进行    光大证券
 5/28-31      Graff                    3.112     77.8-115.14   25-37       不予进行    瑞信、德银、高
                                                                                       盛和摩根士丹利
 
    2012年已上市新股:   
    
 上市日      公司名称                发行价      集资额      首日股价变   保荐人
                                     (港元)      (亿港元)    幅           
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 12/28       惠生工程                2.79        16.74       持平         花旗、德意志和交银国际
 12/28       中国白银                1.18        1.87        升17.8%      建银国际
 12/21       中国机械工程            5.4         38.8        升16.7%      中银国际
 12/19       中集集团H股             (介绍上市)  不适用      跌10.95%^    国泰君安
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
 
  注: 1. 若要查询12/19日前已上市新股的首日股价表现,请点选.
      2. *代表新增或已更新内容.
      3. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算. (完)

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 (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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