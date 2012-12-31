澳洲股市: 下跌作收,但2012年全年上涨14.6%创2009年来最佳

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透12月31日 - 澳洲股市周一下跌0.5%,成交量偏低,大型矿业股和银行股拖累盘势,投资人静待美国预算谈判结果.
尽管在今年最后一个交易日下跌作收,但澳股2012年累计上涨14.6%,创2009年以来最佳年度涨幅.
分析师预期明年形势艰困,欧洲问题继续给金融市场带来阴影,不过澳洲市场或受进一步降息的支撑.
根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数 下跌22.4点至4,648.9点.上周五曾上涨0.5%至4,671.3点,为2011年6月2日以来最高收位.
必和必拓 和力拓 均下跌0.8%.金矿商Newcrest Mining Ltd 收低1.5%.
银行股表现亦疲弱,Westpac Banking Corp 跌0.9%.但澳新银行(澳盛银行,ANZ) 逆势小涨0.2%.
新西兰指标NZX 50指数 下跌0.4%至4,066.5点.但该股指全年上扬24.2%.
因新年假期,澳洲和新西兰市场今日均提前收市.(完) (编译 张若琪; 审校 侯向明)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)