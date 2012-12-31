澳洲股市: 下跌作收,但2012年全年上涨14.6%创2009年来最佳

路透12月31日 - 澳洲股市周一下跌0.5%,成交量偏低,大型矿业股和银行股拖累盘势,投资人静待美国预算谈判结果.

尽管在今年最后一个交易日下跌作收,但澳股2012年累计上涨14.6%,创2009年以来最佳年度涨幅.

分析师预期明年形势艰困,欧洲问题继续给金融市场带来阴影,不过澳洲市场或受进一步降息的支撑.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数 下跌22.4点至4,648.9点.上周五曾上涨0.5%至4,671.3点,为2011年6月2日以来最高收位.

必和必拓 和力拓 均下跌0.8%.金矿商Newcrest Mining Ltd 收低1.5%.

银行股表现亦疲弱,Westpac Banking Corp 跌0.9%.但澳新银行(澳盛银行,ANZ) 逆势小涨0.2%.

新西兰指标NZX 50指数 下跌0.4%至4,066.5点.但该股指全年上扬24.2%.