《热点透视》2013年有如麻烦的青少年,请作好准备耐心应付

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cole; 编译 蔡美珍
路透伦敦12月28日 - 以人类来比喻,到了2013年,21世纪就是步入青春期了.而就像许许多多的青少年一样,你可能发现2013年这个青少年只会含糊不清地咕哝着.它会作息不规律.它会赖床赖到下午,然后晚上精神亢奋,熬夜不睡,吵到其他人.它会结交一些不适合的新朋友.它可能会开始迷上一些小嗜好,或是想要偷偷花钱放纵一下.它会实验一些足以改变心智状态的货币刺激.这些刺激将会带来兴奋快感,也会带来悔不当初的眼泪.
2013年这个青少年会不断找出各种创新方法,制造出穿着灾难.衣摆变高,裤头变低.头发开始留长,然后剪短、染色、上卷,直到面貌全非.
它会说你不懂这些.或许它没说错:成年的大人很难理解那种没来由的愤怒--特别是在它爆发愤怒不久后,接着竟是伸手要钱.
2013年这个青少年会抱怨个不停.它对行动电子产品的迷恋会继续发烧.但是我们也得公平一点来看:它将必须面临似乎永无止境的测验:这些高压测试将决定未来许多年的成功及幸福.同时也别忘了,当你年纪渐长,经济将交由年轻一代掌舵.今日的青少年,未来将要负责处理老人留下的烂摊子.
2013年的监护人必须自我安慰,这必定只是一个阶段.虽然极度惹人厌恶,但这是代表即将步入成熟、不可避免的一段压力时期.正如所有父母都很清楚、或是将会艰苦学会的,与毛躁的青少年相处的唯一方式是耐心.经过了青春期的痛苦磨炼,才会有成人的圆熟.这是想得太美吗?当年的1913年确实就是这样走过来的.但这也是你唯一能这么期望的依据.好好抓紧这一线希望吧.(完) (译文审校 白云)
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