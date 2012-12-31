《热点透视》2013年有如麻烦的青少年,请作好准备耐心应付

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cole; 编译 蔡美珍

路透伦敦12月28日 - 以人类来比喻,到了2013年,21世纪就是步入青春期了.而就像许许多多的青少年一样,你可能发现2013年这个青少年只会含糊不清地咕哝着.它会作息不规律.它会赖床赖到下午,然后晚上精神亢奋,熬夜不睡,吵到其他人.它会结交一些不适合的新朋友.它可能会开始迷上一些小嗜好,或是想要偷偷花钱放纵一下.它会实验一些足以改变心智状态的货币刺激.这些刺激将会带来兴奋快感,也会带来悔不当初的眼泪.

2013年这个青少年会不断找出各种创新方法,制造出穿着灾难.衣摆变高,裤头变低.头发开始留长,然后剪短、染色、上卷,直到面貌全非.

它会说你不懂这些.或许它没说错:成年的大人很难理解那种没来由的愤怒--特别是在它爆发愤怒不久后,接着竟是伸手要钱.

2013年这个青少年会抱怨个不停.它对行动电子产品的迷恋会继续发烧.但是我们也得公平一点来看:它将必须面临似乎永无止境的测验:这些高压测试将决定未来许多年的成功及幸福.同时也别忘了,当你年纪渐长,经济将交由年轻一代掌舵.今日的青少年,未来将要负责处理老人留下的烂摊子.