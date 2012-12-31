中国债市动态: 现券收益率变化不大,年后预期乐观需关注配置盘需求

路透上海12月31日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率变动有限.年前最后一个交易日,市场交易情绪寥寥.虽资金利率上涨,却未能推高现券收益率.市场人士对年后行情较为乐观,预计买盘将较前活跃,关注配置盘需求.

今日主要质押式回购利率均有不同程度上涨,尤其隔夜回购利率涨幅逾150个基点(bp),对此交易员表示,由于今日交易的隔夜资金实际使用天数为四天,对利率上行并不意外.实际上整体流动性仍较宽松,对现券走势影响不大.

"今天成交的很少,都休假去了,...除了在跨不跨5号(例行存准)缴款日上有差别外,现在借隔夜和借七天(的实际使用天数)更加接近,所以隔夜涨到更加接近七天的水平也正常,没觉得(债券)市场受影响了."上海一银行交易员称.

他并认为,在央行逆回购扶持下,年后资金面维稳可能性大,并且较多品种的现券收益率已攀升至高点,预计将会有配置盘陆续入市.配置盘需求可能是年后短期内主导债市的重要力量.

上海另一券商交易员表示,在"稳增长"政策支持下,汇丰中国12月制造业PMI回升至51.5,并未超出市场预期.虽然仍释放经济企稳的信号,但鉴于债市对此已充分反应,能够搅动后市走势的基本面因素在于经济反弹的速度和力度.

对于财政部今日出台的规范政府性举债及融资平台等举措,上述券商交易员认为,对于存量的信用债,尤其是城投债影响并不大,而对于后续的新债发行将形成一定程度的规范和制约.但市场短期内并不会因此新规发生明显变动.

汇丰(HSBC)周一公布,中国12月制造业采购经理人指数(PMI) 终值大幅回升至51.5,高于初值的50.9以及上月的50.5,并创下19个月高位,再度证实偏乐观的经济前景.

针对最近有些地方政府违法违规融资有抬头之势,中国财政部周一发出通知,严禁直接或间接吸收公众资金违规集资,规范地方政府以回购方式举借政府性债务行为.

截止北京时间11:48,中国银行间资金市场主要质押式回购利率 中,隔夜回购利率暴涨约155bp,七天上涨约46个bp.