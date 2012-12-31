中国债市动态: 现券收益率变化不大,年后预期乐观需关注配置盘需求

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透上海12月31日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率变动有限.年前最后一个交易日,市场交易情绪寥寥.虽资金利率上涨,却未能推高现券收益率.市场人士对年后行情较为乐观,预计买盘将较前活跃,关注配置盘需求.
今日主要质押式回购利率均有不同程度上涨,尤其隔夜回购利率涨幅逾150个基点(bp),对此交易员表示,由于今日交易的隔夜资金实际使用天数为四天,对利率上行并不意外.实际上整体流动性仍较宽松,对现券走势影响不大.
"今天成交的很少,都休假去了,...除了在跨不跨5号(例行存准)缴款日上有差别外,现在借隔夜和借七天(的实际使用天数)更加接近,所以隔夜涨到更加接近七天的水平也正常,没觉得(债券)市场受影响了."上海一银行交易员称.
他并认为,在央行逆回购扶持下,年后资金面维稳可能性大,并且较多品种的现券收益率已攀升至高点,预计将会有配置盘陆续入市.配置盘需求可能是年后短期内主导债市的重要力量.
上海另一券商交易员表示,在"稳增长"政策支持下,汇丰中国12月制造业PMI回升至51.5,并未超出市场预期.虽然仍释放经济企稳的信号,但鉴于债市对此已充分反应,能够搅动后市走势的基本面因素在于经济反弹的速度和力度.
对于财政部今日出台的规范政府性举债及融资平台等举措,上述券商交易员认为,对于存量的信用债,尤其是城投债影响并不大,而对于后续的新债发行将形成一定程度的规范和制约.但市场短期内并不会因此新规发生明显变动.
汇丰(HSBC)周一公布,中国12月制造业采购经理人指数(PMI) 终值大幅回升至51.5,高于初值的50.9以及上月的50.5,并创下19个月高位,再度证实偏乐观的经济前景.
针对最近有些地方政府违法违规融资有抬头之势,中国财政部周一发出通知,严禁直接或间接吸收公众资金违规集资,规范地方政府以回购方式举借政府性债务行为.
截止北京时间11:48,中国银行间资金市场主要质押式回购利率 中,隔夜回购利率暴涨约155bp,七天上涨约46个bp.
二级市场上成交活跃,剩余期限约0.80年的固息国债120019券最新报价 为2.8300%/2.8300%,上日尾盘为2.8200%/2.8201%.(完) (发稿 刘昕; 审校 张喜良)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)