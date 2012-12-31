《路透基点特写》2012年亚太地区贷款量受日本市场及并购案活络的支撑

日本放贷量达到创纪录的3,240亿美元,冠居全区,但中国贷款规模持续攀升,2012年达到587亿美元,较2011年280亿美元规模高逾一倍.

中国政府今年稍早时宣布放宽贷款限额,鼓励更多企业在本地贷款.央行今年将贷款利率下限调整到较中国人民银行基准利率下浮30%后,本地贷款定价魅力即上升.

除日本以外,澳洲通常是亚太地区最为活跃的贷款市场之一,2012年贷款案总额较去年同期下降了25%至800亿美元.

亚太地区另一主要市场香港的贷款案总额持平于436亿美元,略低于去年的464亿美元.新加坡放贷总量从408亿美元下跌19%至330亿美元.

印度贷款总额亦大幅降低28%,从去年的240亿美元直落到173亿美元,因印度国内生产总值(GDP)成长率下降和企业降低资本支出要求.

**杠杆收购(LBO)**

亚洲地区杠杆贷款市场有所发展,发生了几笔优质公司收购案.例如2012年完成的分众传媒35亿美元私有化交易,它也将成为2013年首个向银团发布的杠杆收购贷款案.随后预计也将有其他一些中国企业的收并购交易跟进.

"可以预见的是将有更多的私有化交易发生,因为企业可以借助证券价格较低时将公司收为私有或是买入其他资产."星展银行企业机构银行集团董事总经理梅彦长称.

银行业人士亦预计,属于景气循环行业的船运、煤和钢铁业将在2013年初产生融资需求,特别是项目融资.

澳洲Ichythys项目融资是规模最大的项目融资交易,并且也是最大的液化天然气项目融资案.这笔200亿美元的交易得到了来自全球24家商业银行和八家出口信用机构的支持.

"Ichythys交易反映出一个现实,即项目和基础建设融资在亚洲地区是关键.预计我们将继续看到来自这些行业的交易."东方汇理银行亚太区环球银团贷款董事总经理及主管苏阿图称.

**2013年前景好坏参半**

包括中国民生银行和上海浦东发展银行在内的数家中国新兴银行,已经在香港设立分支机构,并开始买入贷款.

债券市场2013年上半年料将保持活跃,但在较为平静的2012年过去后,银行将更积极展开竞争以赢得债市业务,并将会提供更具灵活性的贷款产品.

"资金相当充裕...2013年看起来利好市场,"澳新银行的Corrin说.

围绕流动性的乐观情绪受到谨慎态度的压制,因为金融危机的余波继续在该地区造成影响.经济放缓是面临的最大问题,地区性银行对风险保持警惕.

"经济减缓或将导致不良贷款增加,银行可能会收紧边际信用,"梅彦长称.

梅彦长说,亚洲银行业者资本金充足,有获得流动性的渠道,但更加清楚市场及信贷的波动性.巴塞尔协议III即将从2013年开始推行,这也可能增加资金成本,最终推高贷款定价.

定价压力料在短期内继续存在.贷款价格在2012年初触顶,但下半年开始收紧,因银行业者竞争激烈.

"甚至在市场相对自律的澳洲,一些评级较高企业的四年或五年期银团贷款能够敲定不足200个基点的价码,"花旗集团资本市场部董事总经理吴建华说.

北亚地区贷款价码从逾250个基点压缩至不足200个基点.然而,东南亚地区贷款价格处于数年高点,因这些国家成长放缓,面临主权评等遭降级的风险.