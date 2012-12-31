中国汇市: 人民币早盘随中间价走升,2012年全年将升值约1%

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
* 人民币即期早盘走高
* 中间价连续第二天走升
* 年底前市场交易清淡
* 2012年全年将升值约1%
路透北京12月31日 - 人民币兑美元即期 周一早盘跟随中间价走升,2012年全年将升值约1%.交易员称,今天是2012年的最后一天,市场意兴阑珊,交易热情不高,汇价保持窄幅振荡,虽有部分购汇出现,但客盘结汇略偏多支撑人民币继续走高.
他们指出,年末最后一天,客盘购汇有一些,很多小行做T+0的购汇,但整体仍是结汇盘占据上风.交易员多数只是平客盘头寸,无心做自营盘交易.
"年终最后一天,市场比较稳定,波动也就在20几个点,...没有必要去做自营,不折腾了,最后一天杂事比较多,无心做自营."华东一商业银行交易员称.
北京时间11:58,人民币兑美元即期报6.2289元,上日收报6.2335元,相比2011年末收盘价,周一早盘价格约升值1%,今日人民币兑美元中间价 为6.2855元,为连续第二天上涨,上日中间价为6.2896元.
另有上海一大行交易员亦称,今天交投不是很活跃,最后一天一般来说很多交易员已经休假了,一般银行都是平手上的客盘.但考虑到流动性差一些,如果有一些特殊的大的客盘出现,价格波动可能会大一些,不过现在看来还比较平稳.
人民币即期市场在10月底起陷入"涨停"僵局,并持续逾一个月,但随后大行出手购汇以平衡市场,令交投渐趋活跃,且12月中至今再未触及人民币波幅区间上限,美元流动性陷阱随之化解,监管层亦由此确立让市场来决定价格的监管思路.
亚洲汇市欧元兑美元小涨0.1%至1.3231美元,但仍在12月19日触及的八个月高点1.33085美元的下方.
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3280/30,上日尾盘为6.3300.
北京时间12:04,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2205/35元,上一交易日尾盘报6.2228元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完) (发稿 李文科; 审校 张喜良)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)