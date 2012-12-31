中国汇市: 人民币早盘随中间价走升,2012年全年将升值约1%

* 人民币即期早盘走高

* 中间价连续第二天走升

* 年底前市场交易清淡

* 2012年全年将升值约1%

路透北京12月31日 - 人民币兑美元即期 周一早盘跟随中间价走升,2012年全年将升值约1%.交易员称,今天是2012年的最后一天,市场意兴阑珊,交易热情不高,汇价保持窄幅振荡,虽有部分购汇出现,但客盘结汇略偏多支撑人民币继续走高.

他们指出,年末最后一天,客盘购汇有一些,很多小行做T+0的购汇,但整体仍是结汇盘占据上风.交易员多数只是平客盘头寸,无心做自营盘交易.

"年终最后一天,市场比较稳定,波动也就在20几个点,...没有必要去做自营,不折腾了,最后一天杂事比较多,无心做自营."华东一商业银行交易员称.

北京时间11:58,人民币兑美元即期报6.2289元,上日收报6.2335元,相比2011年末收盘价,周一早盘价格约升值1%,今日人民币兑美元中间价 为6.2855元,为连续第二天上涨,上日中间价为6.2896元.

另有上海一大行交易员亦称,今天交投不是很活跃,最后一天一般来说很多交易员已经休假了,一般银行都是平手上的客盘.但考虑到流动性差一些,如果有一些特殊的大的客盘出现,价格波动可能会大一些,不过现在看来还比较平稳.

人民币即期市场在10月底起陷入"涨停"僵局,并持续逾一个月,但随后大行出手购汇以平衡市场,令交投渐趋活跃,且12月中至今再未触及人民币波幅区间上限,美元流动性陷阱随之化解,监管层亦由此确立让市场来决定价格的监管思路.

亚洲汇市欧元兑美元小涨0.1%至1.3231美元,但仍在12月19日触及的八个月高点1.33085美元的下方.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3280/30,上日尾盘为6.3300.

北京时间12:04,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2205/35元,上一交易日尾盘报6.2228元.