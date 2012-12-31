苹果同意撤回对三星Galaxy S III Mini专利诉讼

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山12月28日 - 苹果 已同意撤回对三星新款手机Galaxy S III Mini的专利诉讼，三星此前表示并未在美国市场销售这款手机。

苹果周五在向美国加利福尼亚州圣何塞地区法院提交的文件中披露了双方的和解协议。

上月，苹果要求法院将Galaxy S III Mini及几款平板电脑等其他三星产品加入到针对该公司的专利诉讼中。

三星表示，该公司并没有在美国市场销售Galaxy S III Min，因此不应当将这款产品加入到诉讼中。

三星Galaxy S III Mini今年10月在欧洲市场开售，以与苹果的iPhone 5展开竞争。

苹果在提交法院的文件中称，该公司代理律师从亚马逊 美国零售网站买到了“多部”Galaxy S III Mini，这些手机都是在美国境内交货的。

三星就此回应称，该公司并未“在美国制造、使用、出售、供应或进口Galaxy S III Mini”。鉴于此，苹果表示同意撤回针对这款设备的诉讼，“前提是当前撤回诉讼举动不会损害苹果以后在情况改变时对Galaxy S III Mini发起诉讼的权利”。

三星一名高管拒绝对此发表评论，记者尚未联系到苹果方面就此置评。(完)