(重发)-更新版 1-中国货币市场: 主要回购利率大涨,受年末因素等影响然资金尚宽裕

(补上上海证交所质押式回购利率14天期代码) 路透上海12月31日 - 中国银行间资金市场周一早盘主要质押式回购利率 多大涨;隔夜品种因实际使用天数远超一天,涨幅超过150个基点(bp).年末等时点因素及拆入 机构信用资质限制推高了资金成交利率,然交易员称资金面整体尚充裕未改,需求不多成交清 淡. 他们并指出,节后流动性面临周六(1月5日)存款准备金清算的扰动,春节前期1月份的资 金走势也待观察,机构仍旧寄望央行强力维系流动性的举措. "整体还是宽松啊!(资金利率上涨主要是因为)年末效应吧,出钱的机构定位也比较高." 上海一银行交易员称,今年末资金面总体情况向好,年内最后一天仍需要借钱的机构不多. 银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存 的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.由于商业银行在年末时点突击拉入存款以应对考核 ,届时机构会有很大量的准备金补缴. 年末银行间资金面较去年显好,11月初以来的绝大多数时间内,隔夜回购利率CN1DRP=CF XS均处在2.7%以下. 据路透统计显示,2013年1月中国央行公开市场没有央票和正回购到期,仅有4,980亿元人 民币的逆回购到期.这意味着央行未进行操作的前提下,当期公开市场没有流动性流入,而有 近5,000亿元的资金待抽离. 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ========================================================== 质押式回购加权平均利率： 其中:隔夜 3.8634 2.3096 +155.38 七天 4.5805 4.1200 +46.05 14天 4.5986 4.6194 -2.08 上海证交所质押式回购利率: 隔夜 27.5350 21.3400 +619.50 七天 5.5000 10.2850 -478.50 14天 5.2000 5.7000 -50.00 回购定盘利率: 隔夜 3.8610 2.2930 +156.80 七天 4.5900 4.0800 +51.00 14天 4.6000 4.5900 +1.00 Shibor: 隔夜 3.8660 2.2860 +158.00 七天 4.5800 4.0670 +51.30 三个月 3.8996 3.8965 +0.31 ==============================================================(完) (发稿 徐永; 审校 曹巍浩/张喜良)