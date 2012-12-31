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亚洲 | 2012年 12月 31日 星期一 13:01 BJT

(重发)-更新版 1-中国货币市场: 主要回购利率大涨,受年末因素等影响然资金尚宽裕

(补上上海证交所质押式回购利率14天期代码)
    路透上海12月31日 - 中国银行间资金市场周一早盘主要质押式回购利率 
多大涨;隔夜品种因实际使用天数远超一天,涨幅超过150个基点(bp).年末等时点因素及拆入
机构信用资质限制推高了资金成交利率,然交易员称资金面整体尚充裕未改,需求不多成交清
淡.
    
    他们并指出,节后流动性面临周六(1月5日)存款准备金清算的扰动,春节前期1月份的资
金走势也待观察,机构仍旧寄望央行强力维系流动性的举措.
    
    "整体还是宽松啊!(资金利率上涨主要是因为)年末效应吧,出钱的机构定位也比较高."
上海一银行交易员称,今年末资金面总体情况向好,年内最后一天仍需要借钱的机构不多.
    
    银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存
的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.由于商业银行在年末时点突击拉入存款以应对考核
,届时机构会有很大量的准备金补缴.
            
    年末银行间资金面较去年显好,11月初以来的绝大多数时间内,隔夜回购利率CN1DRP=CF
XS均处在2.7%以下.
    
    据路透统计显示,2013年1月中国央行公开市场没有央票和正回购到期,仅有4,980亿元人
民币的逆回购到期.这意味着央行未进行操作的前提下,当期公开市场没有流动性流入,而有
近5,000亿元的资金待抽离. 
    
     以下为主要货币市场利率报价:
    
     北京时间12:48              今日(%)     上日(%)    变动(bp)
   ========================================================== 
    质押式回购加权平均利率：    
 其中:隔夜                     3.8634     2.3096   +155.38
                                                  
 七天                          4.5805     4.1200    +46.05
 14天                          4.5986     4.6194     -2.08
  
    上海证交所质押式回购利率: 
 隔夜                         27.5350    21.3400   +619.50
 七天                          5.5000    10.2850   -478.50
 14天                          5.2000     5.7000    -50.00
  
    回购定盘利率:    
 隔夜                          3.8610     2.2930   +156.80
 七天                          4.5900     4.0800    +51.00
 14天                          4.6000     4.5900     +1.00
    
    Shibor:    
 隔夜                          3.8660     2.2860   +158.00
 七天                          4.5800     4.0670    +51.30
 三个月                        3.8996     3.8965     +0.31
 
 ==============================================================(完) 

 (发稿 徐永; 审校 曹巍浩/张喜良)

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