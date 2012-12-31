(重发)-更新版 1-中国货币市场: 主要回购利率大涨,受年末因素等影响然资金尚宽裕

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(补上上海证交所质押式回购利率14天期代码) 路透上海12月31日 - 中国银行间资金市场周一早盘主要质押式回购利率 多大涨;隔夜品种因实际使用天数远超一天,涨幅超过150个基点(bp).年末等时点因素及拆入 机构信用资质限制推高了资金成交利率,然交易员称资金面整体尚充裕未改,需求不多成交清 淡. 他们并指出,节后流动性面临周六(1月5日)存款准备金清算的扰动,春节前期1月份的资 金走势也待观察,机构仍旧寄望央行强力维系流动性的举措. "整体还是宽松啊!(资金利率上涨主要是因为)年末效应吧,出钱的机构定位也比较高." 上海一银行交易员称,今年末资金面总体情况向好,年内最后一天仍需要借钱的机构不多. 银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存 的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.由于商业银行在年末时点突击拉入存款以应对考核 ,届时机构会有很大量的准备金补缴. 年末银行间资金面较去年显好,11月初以来的绝大多数时间内,隔夜回购利率CN1DRP=CF XS均处在2.7%以下. 据路透统计显示,2013年1月中国央行公开市场没有央票和正回购到期,仅有4,980亿元人 民币的逆回购到期.这意味着央行未进行操作的前提下,当期公开市场没有流动性流入,而有 近5,000亿元的资金待抽离. 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ========================================================== 质押式回购加权平均利率： 其中:隔夜 3.8634 2.3096 +155.38 七天 4.5805 4.1200 +46.05 14天 4.5986 4.6194 -2.08 上海证交所质押式回购利率: 隔夜 27.5350 21.3400 +619.50 七天 5.5000 10.2850 -478.50 14天 5.2000 5.7000 -50.00 回购定盘利率: 隔夜 3.8610 2.2930 +156.80 七天 4.5900 4.0800 +51.00 14天 4.6000 4.5900 +1.00 Shibor: 隔夜 3.8660 2.2860 +158.00 七天 4.5800 4.0670 +51.30 三个月 3.8996 3.8965 +0.31 ==============================================================(完) (发稿 徐永; 审校 曹巍浩/张喜良)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)