《汇市简讯》美国财政悬崖迫近,美元/瑞郎在0.91区域徘徊

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
0450GMT
* 美国财政悬崖达成协议的时间所剩无几,谈判将在1600GMT开始
* 美元/瑞郎年底前在0.91区域徘徊
* 成交量偏低,买兴仍迟滞,市况主要由仓位调整主导
* 仍关注美国财政谈判结果
* 0.91上方至0.92有卖单,支撑位在0.9100
* 欧元/瑞郎小跌,使得瑞郎在年底前稍有喘息空间.(完)
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路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。