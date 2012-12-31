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市场报道 | 2012年 12月 31日 星期一 13:08 BJT

《汇市简讯》美国财政悬崖迫近,美元/瑞郎在0.91区域徘徊

0450GMT

* 美国财政悬崖达成协议的时间所剩无几,谈判将在1600GMT开始

* 美元/瑞郎年底前在0.91区域徘徊

* 成交量偏低,买兴仍迟滞,市况主要由仓位调整主导

* 仍关注美国财政谈判结果

* 0.91上方至0.92有卖单,支撑位在0.9100

* 欧元/瑞郎小跌,使得瑞郎在年底前稍有喘息空间.(完)

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