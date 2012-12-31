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亚洲 | 2012年 12月 31日 星期一 13:10 BJT

更新版 1-《新兴市场重要经济事件一览表》--2012年12月31日-2013年1月7日

(新增印度一则) (除特别说明外,均为GMT时间)

12月31日(一)

布拉格--捷克央行公布12月19日会议记录.

新德里--印度将于0830GMT后公布4-11月财政赤字数据.

1月1日(二)

暂无重要经济事件.

1月2日(三)

暂无重要经济事件.

1月3日(四)

暂无重要经济事件.

1月4日(五)

暂无重要经济事件.

1月7日(一)

暂无重要经济事件.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 杜明霞; 审校 白云)

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