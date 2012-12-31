更新版 1-《新兴市场重要经济事件一览表》--2012年12月31日-2013年1月7日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(新增印度一则) (除特别说明外,均为GMT时间)
12月31日(一)
布拉格--捷克央行公布12月19日会议记录.
新德里--印度将于0830GMT后公布4-11月财政赤字数据.
1月1日(二)
暂无重要经济事件.
1月2日(三)
暂无重要经济事件.
1月3日(四)
暂无重要经济事件.
1月4日(五)
暂无重要经济事件.
1月7日(一)
暂无重要经济事件.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
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台湾重要政经日程 (编译 杜明霞; 审校 白云)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)