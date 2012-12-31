《汇市简讯》官方买盘在欧元兑1.31美元附近伺机而待

0450GMT

* 亚洲交易量能低落,市场交投兴致不大,因适逢年底且市场聚焦美国财政协商上

* 仓位调整仍为短期波动的主要驱动力

* 在财政悬崖期限迫近下,市场聚焦在美国华盛顿方面的动向,1600GM将启动新一回合谈判

* 欧元/美元再度出现逢高出脱的现象.官方买家再度在1.31价位附近伺机而待

* 汇价低档有撑,在约1.3240及1.3250左右有卖单,有期权在1.3250价位到期

* 流动性的疑虑萦绕不去,短期波动并未反映真实市况

* 据金融时报报导,葡萄牙将出现财政方面的动荡 (完)

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