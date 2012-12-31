查韦斯出现新的并发症--委内瑞拉副总统

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯12月30日 - 委内瑞拉副总统马杜罗（Nicolas Maduro）周日发表沉痛的电视讲话称，委内瑞拉总统查韦斯因术后呼吸道感染，目前出现了更多的并发症。

马杜罗已飞往古巴探望住院治疗的查韦斯。查韦斯已从公众视线消失三周，期间亦未发表任何言论，这令支持者对他的身体状况日益担忧。

12月11日，查韦斯在古巴接受了为时六小时的癌症手术，手术过程中曾出现意外出血。委内瑞拉官员随后表示，查韦斯手术后出现了呼吸道感染。

“几分钟前，我们刚探望了总统查韦斯。他向我们打了招呼，还亲自谈起了这些并发症，”马杜罗在电视讲话中说道。他补充说，查韦斯出现的第三个并发症是由呼吸道感染引起的。

“在身体和精神力量支撑下，查韦斯总统正在与病魔抗争。”(完)