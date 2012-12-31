国际油市: 布兰特原油守在110美元上方,美国财政磋商的最后期限临近

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
0457GMT,布兰特原油 小跌0.07美元,报每桶110.55美元,稍早低见110.08美元.美国原油 微升0.02美元,报90.82美元.
布兰特原油年线可望连续四年上涨,年平均结算价料创纪录新高.美国原油年线三连涨后,今年料回落.
"财政悬崖的负面后果似乎大到无法漠视,"美国谘询顾问公司Prestige Economics总裁Jason Schenker在给客户的报告中称."等协议达成时--或者如果年底前没有达成协议,市场都可能会有大幅波动...无论是哪种情况,都还没被市场完全消化."
悉尼研究机构Barratt's Bulletin执行长Jonathan Barratt称,投资者对达成协议的乐观情绪,使布兰特原油保持在100-110美元区间的高端.
近月布兰特原油今年平均结算价料创每桶逾111美元的纪录高位.源于中东紧张情势和北海生产中断的供应疑虑,让油价有底气漠视全球经济放缓削减石油需求的负面影响.
但经济增长缓慢,加上供应充裕,料在明年限制油价,原油价格可能逐渐下滑.路透对26名分析师的月度调查显示,2013年原油均价料为每桶108美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼/张若琪; 审校 白云)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)