国际油市: 布兰特原油守在110美元上方,美国财政磋商的最后期限临近

0457GMT,布兰特原油 小跌0.07美元,报每桶110.55美元,稍早低见110.08美元.美国原油 微升0.02美元,报90.82美元.

布兰特原油年线可望连续四年上涨,年平均结算价料创纪录新高.美国原油年线三连涨后,今年料回落.

"财政悬崖的负面后果似乎大到无法漠视,"美国谘询顾问公司Prestige Economics总裁Jason Schenker在给客户的报告中称."等协议达成时--或者如果年底前没有达成协议,市场都可能会有大幅波动...无论是哪种情况,都还没被市场完全消化."

悉尼研究机构Barratt's Bulletin执行长Jonathan Barratt称,投资者对达成协议的乐观情绪,使布兰特原油保持在100-110美元区间的高端.

近月布兰特原油今年平均结算价料创每桶逾111美元的纪录高位.源于中东紧张情势和北海生产中断的供应疑虑,让油价有底气漠视全球经济放缓削减石油需求的负面影响.

但经济增长缓慢,加上供应充裕,料在明年限制油价,原油价格可能逐渐下滑.路透对26名分析师的月度调查显示,2013年原油均价料为每桶108美元.(完)

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