更新版1-香港股市: 恒指全年跳涨近23%,内地股市料录得三年来首个年度涨幅

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
港股市场削减盘初跌幅,内地股市则扩大涨势,此前汇丰(HSBC)公布,中国12月制造业采购经理人指数(PMI)终值大幅回升至51.5,创19个月最高位.
"我很意外地看到港股市场跟随A股强势,似乎无视于美国财政悬崖磋商陷于僵局的影响."敦沛证券副总裁黄志阳表示.
有关阻止美国经济跌落"财政悬崖"的努力周日停滞下来,因民主党和共和党仍未能就防止新年伊始自动增税问题达成协议.
中国人寿保险 周一对香港和内地指标指数构成主要支撑,其H股飙涨3.1%.
新华保险 A股扬升6%,H股上涨2.6%.
中信证券 H股上升2.2%,A股上涨0.9%.中信证券H股今年累计上涨52.9%,A股今年累计已扬升36.8%.(完)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)