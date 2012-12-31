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亚洲 | 2012年 12月 31日 星期一 14:27 BJT

更新版1-香港股市: 恒指全年跳涨近23%,内地股市料录得三年来首个年度涨幅

港股市场削减盘初跌幅,内地股市则扩大涨势,此前汇丰(HSBC)公布,中国12月制造业采购经理人指数(PMI)终值大幅回升至51.5,创19个月最高位.

"我很意外地看到港股市场跟随A股强势,似乎无视于美国财政悬崖磋商陷于僵局的影响."敦沛证券副总裁黄志阳表示.

有关阻止美国经济跌落"财政悬崖"的努力周日停滞下来,因民主党和共和党仍未能就防止新年伊始自动增税问题达成协议.

中国人寿保险 周一对香港和内地指标指数构成主要支撑,其H股飙涨3.1%.

新华保险 A股扬升6%,H股上涨2.6%.

中信证券 H股上升2.2%,A股上涨0.9%.中信证券H股今年累计上涨52.9%,A股今年累计已扬升36.8%.(完)

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