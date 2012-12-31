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亚洲 | 2012年 12月 31日 星期一 16:18 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月31日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人     注册金额  拟发规模   期限     发行日      主承销商  主体评级   起息日   上市日 
           (亿元)    (亿元)    (月)                                    (缴款日) 
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 暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人   注册金额   拟发规模   期限      发行日     主承销商  主体评级    起息日    上市日 
          (亿元)     (亿元)   (月)                                    (缴款日) 
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*新疆广汇实业 25     15        12   2013/1/8簿记建档  兴业银行     AA      1/9      1/10
投资集团
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*国中天津     3.5     2        12   2013/1/8簿记建档  招商银行     AA-     1/9      1/10
水务公司
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*华立集团     11      6        12   2013/1/8簿记建档  工商银行     AA-     1/9      1/10
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*河南省宛西    6      3        12   2013/1/8簿记建档  中国银行     AA-     1/9      1/10
制药公司
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*兴源轮胎集团 12      6        12   2013/1/8簿记建档  中国银行     AA-     1/9      1/10
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无锡市市政    10      5        12   2013/1/6簿记建档  兴业银行     AA+     1/7      1/8
公用产业集团
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江苏交通      30      30       12   2013/1/7簿记建档 交通银行     AAA      1/8      1/9 
控股公司                                            浦发银行
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四联仪器仪表   4        2       12   2013/1/8簿记建档 招商银行     AA-     1/10     1/11        
                                      
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世纪阳光纸业   6        3       12   2013/1/9簿记建档 浦发银行     AA-     1/11     1/14        
 
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   主体评级     起息日    上市日 
           (亿元)    (亿元)    (年)                                       (缴款日)   
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*深圳茂业    22        8      3  2013/1/8簿记建档 中国银行      AA        1/9      1/10
商厦公司                                         工商银行 
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江苏交通     30       15      3  2013/1/7簿记建档 农业银行     AAA        1/8      1/9
控股公司
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人       注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级   起息日  上市日  
            (亿元)     (亿元)    (年)                                     (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    债项评级     起息日     上市日
  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日)  
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重庆綦江区   1.4      1.4      3  2013/1/7簿记建档  中国银行     AAA        1/8       1/9
中小企业         (中债信用增进公司提供担保)
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  注:*代表新增.(完)


 (整理 林疏影; 审校 康熙泽)

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