《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *新疆广汇实业 25 15 12 2013/1/8簿记建档 兴业银行 AA 1/9 1/10 投资集团 ======================================================================================== *国中天津 3.5 2 12 2013/1/8簿记建档 招商银行 AA- 1/9 1/10 水务公司 ======================================================================================== *华立集团 11 6 12 2013/1/8簿记建档 工商银行 AA- 1/9 1/10 ======================================================================================== *河南省宛西 6 3 12 2013/1/8簿记建档 中国银行 AA- 1/9 1/10 制药公司 ======================================================================================== *兴源轮胎集团 12 6 12 2013/1/8簿记建档 中国银行 AA- 1/9 1/10 ======================================================================================== 无锡市市政 10 5 12 2013/1/6簿记建档 兴业银行 AA+ 1/7 1/8 公用产业集团 ======================================================================================== 江苏交通 30 30 12 2013/1/7簿记建档 交通银行 AAA 1/8 1/9 控股公司 浦发银行 ======================================================================================== 四联仪器仪表 4 2 12 2013/1/8簿记建档 招商银行 AA- 1/10 1/11 ======================================================================================== 世纪阳光纸业 6 3 12 2013/1/9簿记建档 浦发银行 AA- 1/11 1/14 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) =========================================================================================== *深圳茂业 22 8 3 2013/1/8簿记建档 中国银行 AA 1/9 1/10 商厦公司 工商银行 =========================================================================================== 江苏交通 30 15 3 2013/1/7簿记建档 农业银行 AAA 1/8 1/9 控股公司 =========================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 重庆綦江区 1.4 1.4 3 2013/1/7簿记建档 中国银行 AAA 1/8 1/9 中小企业 (中债信用增进公司提供担保) ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) (整理 林疏影; 审校 康熙泽)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)