《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月31日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *新疆广汇实业 25 15 12 2013/1/8簿记建档 兴业银行 AA 1/9 1/10 投资集团 ======================================================================================== *国中天津 3.5 2 12 2013/1/8簿记建档 招商银行 AA- 1/9 1/10 水务公司 ======================================================================================== *华立集团 11 6 12 2013/1/8簿记建档 工商银行 AA- 1/9 1/10 ======================================================================================== *河南省宛西 6 3 12 2013/1/8簿记建档 中国银行 AA- 1/9 1/10 制药公司 ======================================================================================== *兴源轮胎集团 12 6 12 2013/1/8簿记建档 中国银行 AA- 1/9 1/10 ======================================================================================== 无锡市市政 10 5 12 2013/1/6簿记建档 兴业银行 AA+ 1/7 1/8 公用产业集团 ======================================================================================== 江苏交通 30 30 12 2013/1/7簿记建档 交通银行 AAA 1/8 1/9 控股公司 浦发银行 ======================================================================================== 四联仪器仪表 4 2 12 2013/1/8簿记建档 招商银行 AA- 1/10 1/11 ======================================================================================== 世纪阳光纸业 6 3 12 2013/1/9簿记建档 浦发银行 AA- 1/11 1/14 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) =========================================================================================== *深圳茂业 22 8 3 2013/1/8簿记建档 中国银行 AA 1/9 1/10 商厦公司 工商银行 =========================================================================================== 江苏交通 30 15 3 2013/1/7簿记建档 农业银行 AAA 1/8 1/9 控股公司 =========================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 重庆綦江区 1.4 1.4 3 2013/1/7簿记建档 中国银行 AAA 1/8 1/9 中小企业 (中债信用增进公司提供担保) ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) (整理 林疏影; 审校 康熙泽)