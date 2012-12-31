全球金市: 金价小涨,有望连续第十二年上扬

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(完)
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1663.69 8.79 +0.53 6.39
现货银 30.19 0.19 +0.63 9.03
现货铂金 1522.50 4.51 +0.30 9.30
现货钯金 698.00 3.00 +0.43 6.97
COMEX期金 1664.50 8.60 +0.52 6.24 8268
COMEX期银 30.23 0.25 +0.85 8.29 2458
汇率
欧元/美元 1.3189
美元/日圆 86.05
附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪; 审校)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)