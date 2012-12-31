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亚洲 | 2012年 12月 31日 星期一 15:37 BJT

全球金市: 金价小涨,有望连续第十二年上扬

(完)

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1663.69 8.79 +0.53 6.39

现货银 30.19 0.19 +0.63 9.03

现货铂金 1522.50 4.51 +0.30 9.30

现货钯金 698.00 3.00 +0.43 6.97

COMEX期金 1664.50 8.60 +0.52 6.24 8268

COMEX期银 30.23 0.25 +0.85 8.29 2458

汇率

欧元/美元 1.3189

美元/日圆 86.05

附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪; 审校)

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