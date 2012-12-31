重发-中国债市: 利率互换年末交投清淡,市场对经济预期存分歧多观望

(重发以在标题加上"利率互换")

路透上海12月31日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一市场变动有限,年前最后一个交易日,机构多无心交易,令成交极为清淡.虽然今日资金市场利率上涨,但市场早有预期,因此并未影响IRS走势.

交易员指出,除年末因素之外,IRS目前已在相对高位,且市场对于年后经济企稳回升的力度和速度有分歧,不少机构选择观望.

"今天没做,每年年末都这样啊,没啥交易."上海一银行交易员表示.

北京一银行交易员称,除经济基本面因素外,春节前资金利率可能出现的高企现象易对IRS形成扰动.但鉴于央行一直采用逆回购为"资金面"护航,IRS上行的空间并不会太大.

中国银行间资金市场周一早盘主要质押式回购利率 多大涨;隔夜品种因实际使用天数远超一天,涨幅超过150个基点(bp).年末等时点因素及拆入机构信用资质限制推高了资金成交利率,然交易员称资金面整体尚充裕未改,需求不多成交清淡.

汇丰(HSBC)周一公布,中国12月制造业采购经理人指数(PMI) 终值大幅回升至51.5,高于初值的50.9以及上月的50.5,并创下19个月高位,再度证实偏乐观的经济前景.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

---------------------------------------------------------------------------------------

今日 3.4540/3.5660 3.3213/3.4025 3.5000/3.5875 3.6300/3.7250 3.6500/3.9100

上日 3.4750/3.5800 3.3040/3.3980 3.4960/3.5880 3.6280/3.7260 3.6325/3.9275

---------------------------------------------------------------------------------------

变化 -0.0210/-0.0140 +0.0173/+0.0045 +0.0040/-0.0005 +0.0020/-0.0010 +0.0175/-0.0175

注: 以上数据均为按季度计算报价