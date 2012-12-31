重发-中国债市: 利率互换年末交投清淡,市场对经济预期存分歧多观望

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(重发以在标题加上"利率互换")
路透上海12月31日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一市场变动有限,年前最后一个交易日,机构多无心交易,令成交极为清淡.虽然今日资金市场利率上涨,但市场早有预期,因此并未影响IRS走势.
交易员指出,除年末因素之外,IRS目前已在相对高位,且市场对于年后经济企稳回升的力度和速度有分歧,不少机构选择观望.
"今天没做,每年年末都这样啊,没啥交易."上海一银行交易员表示.
北京一银行交易员称,除经济基本面因素外,春节前资金利率可能出现的高企现象易对IRS形成扰动.但鉴于央行一直采用逆回购为"资金面"护航,IRS上行的空间并不会太大.
中国银行间资金市场周一早盘主要质押式回购利率 多大涨;隔夜品种因实际使用天数远超一天,涨幅超过150个基点(bp).年末等时点因素及拆入机构信用资质限制推高了资金成交利率,然交易员称资金面整体尚充裕未改,需求不多成交清淡.
汇丰(HSBC)周一公布,中国12月制造业采购经理人指数(PMI) 终值大幅回升至51.5,高于初值的50.9以及上月的50.5,并创下19个月高位,再度证实偏乐观的经济前景.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.4540/3.5660 3.3213/3.4025 3.5000/3.5875 3.6300/3.7250 3.6500/3.9100
上日 3.4750/3.5800 3.3040/3.3980 3.4960/3.5880 3.6280/3.7260 3.6325/3.9275
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变化 -0.0210/-0.0140 +0.0173/+0.0045 +0.0040/-0.0005 +0.0020/-0.0010 +0.0175/-0.0175
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.(完) (发稿 徐永; 审校 曾祥进)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)