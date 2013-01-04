《交易视点》中国利率债1月将延续窄幅震荡--中信证券

路透北京1月4日 - 中国中信证券最新发布的利率策略周报认为，在增长企稳和通胀回升的大背景下，预计1月份利率产品将延续弱势特征，收益率呈现窄幅震荡的可能性较大。

从稍长的时间周期看，利率产品的收益率将以震荡上行为主，当前并非配置利率产品的好时机。具体到现券策略上，仍建议交易型机构对利率产品保持轻仓操作，对中长期利率产品交易维持谨慎的态度，采取快进快出的策略。

**12月经济增速将小幅回落**

高频数据显示，12月份发电量同比增速比11月份略有回落，主要原因是去年12月环比较高。

鉴于工业增加值增速与发电量增速的高度相关性，预计12月工业增加值同比增速也将小幅回落至10.0%左右，但季调后环比环比折年率仍在14%左右。

**CPI同比继续上行**

商务部的数据显示，自12月份以来，食用农产品价格的涨幅明显扩大，其中蔬菜和猪肉价格出现了明显的季节性上涨，目前肉价已经从底部回升，很可能进入新一轮的上涨周期，将对未来的通胀构成上行压力。

预计12月份CPI食品价格环比上涨2.3%左右，非食品价格环比在-0.1%左右，加总后，CPI环比有望达到0.7%左右，而CPI同比将反弹至2.4%左右。

**市场研判和投资策略**

1月份债券市场的主要关注点仍在基本面和风险偏好的变化。

从基本面来看，在稳增长政策的作用下，经济将延续企稳回升的态势，内需增长相对平稳，经济增长的主要不确定性体现在外需上。

从通胀来看，目前市场普遍预期CPI同比将见底回升，一至两个季度内通胀的波动中枢将上移至2.5%左右，而这一波动中枢在明年二季度后有望继续抬升。

鉴于通胀压力将进一步升温以及风险资产价格的上涨，我们认为货币政策进一步放松的程度有限。从风险偏好来看，近期市场的关注点仍在美国的财政悬崖问题。

从利率产品来看，由于资金面保持平稳，短端收益率下行空间有限，而目前收益率曲线较为平坦，这也阻碍了中长端收益率的下行空间。

此外，从收益率的绝对水平看，目前10年期国债收益率处在3.6%附近，如果海外市场没有大的事件冲击，短期内收益率向上向下的空间都有限。

在增长企稳和通胀回升的大背景下，预计1月份利率产品将延续弱势特征，收益率呈现窄幅震荡的可能性较大。

从稍长的时间周期看，利率产品的中期趋势都将是偏弱的，收益率将以震荡上行为主，当前并非配置利率产品的好时机。

具体到现券策略上，仍建议交易型机构对利率产品保持轻仓操作，对中长期利率产品交易维持谨慎的态度，采取快进快出的策略。(完)