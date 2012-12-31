版本:
中国
市场报道 | 2012年 12月 31日 星期一 16:46 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑走势拉回,支撑在0.8150处

0813GMT

* 欧元/英镑买单可能在近0.8150处浮现(圣诞前夕低位)

* 0.8152为0.8035(12月10日低位)升至0.8225(周五触及的八个月高位)的38.2%回档位

* 额外支撑在0.8130(即0.8035-0.8225的50%回档位),以及0.8100处

* 0.8186(12月27日低位)及0.8200为阻力位

* 德国总理梅克尔称,欧元区危机远未结束(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 龚芳; 审校)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐