《交易视点》超日事件将持续考验中国信用债市场--中信证券

路透北京1月4日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，超日太阳公司银行借款已发生实质性违约，而11超日债将在2013年3月迎来第一个付息日，如果违约发生将对低评级市场形成明显的冲击，甚至推动低等级债券的重新定价。

**短融配置价值仍然较高**

在央行逆回购操作等因素的支撑下，年末因素并未带来资金面的明显波动，但我们仍然建议关注年后资金面再度趋紧的可能性，其中春节因素引致的现金需求以及财政存款的上升等因素将对资金面形成一定的压力；

对于短融市场来说，考虑到相对较高的收益率和利差水平以及市场相对较强的缩久期意愿，其收益率缺乏明显上行的基础，配置价值仍然较高。

**中票收益率震荡概率较高**

对于中票市场的未来趋势，国内方面，目前仍然处于数据相对真空期，市场对于经济温和复苏和通胀反弹已经有一定程度的反应，而对于各领域结构改革的关注和可能采取的措施也难以在短期内对经济基本面产生实质影响，

因此，从国内因素看，需要更多关注的是股票市场可能的走强对债券市场形成的压力；

从海外因素看，美国财政悬崖问题的解决似乎仍然有较大的不确定性，如果最终未达成协议，可能有助于市场避险情绪的提升，为国内市场带来一定利好。

总体来看，在当前市场环境下，我们认为市场收益率维持震荡走势的概率较高，交易性机会并不显着。

**超日太阳信用事件点评**

1. 超日太阳信用资质明显恶化。自2011年以来，受光伏行业景气大幅下行影响，该公司盈利能力大幅下降，现金流状况明显恶化；

经营活动现金流的大幅流出，很大程度归因于应收账款的显着上升，巨额应收账款很大部分来源于境外合作方客户，能否收回以及何时收回存在不确定性，存在虚增收入和利润的嫌疑；

投资活动现金流出的主要原因是国内设备投资及境外长期股权投资等，其变现难度同样较大；

鉴于上述分析，在整个行业处于低谷、公司经营状况恶化且声誉受到较大质疑的情况下，公司获得外部资金的可能性受到明显制约，信用资质恶化明显，根据上周的公告，该公司银行借款已发生实质性违约。

2.事件进展将持续考验信用债市场。2013年3月，11超日债将迎来第一个付息日，在已发生实质性违约的背景下，该公司是否能如期付息将持续考验信用债市场。

事件的解决首先取决于该公司董事会及高管的行为，如果应收账款大幅上升动机更多是为了粉饰报表，则该公司应该有动力来积极行动，尽可能推动公司走出困境；

再者需要关注地方政府的态度，在当前国内对于光伏行业政策趋于转暖的环境下，包括赛维、尚德在内的例子说明地方政府应该有动力介入，施以一定的救助，至少保证公开发行债券的顺利付息还本。

但如果像市场传闻那样，公司董事长存在转移资产外逃的行为，没有其自身的诉求和努力，地方政府介入概率将明显降低，进而大大不利于11超日债付息还本。

从公司上周发布的公告来看，前面一种情况的概率可能相对更高一些，如果11超日债因其与地方政府、银行之间的共同努力而避免违约，则对于中低评级债券来说，将再度证明政府救助的“无所不在”，对此类券种将形成一定的利好支撑；

但如果实质性的违约，则将对低评级市场形成明显的冲击，甚至推动低等级债券的重新定价，因此对于事件的进展需密切关注。(完)