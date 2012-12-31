离岸人民币: 香港11月份人民币存款环比升2.9%至5,710亿元

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透香港12月31日 - 香港金管局周一公布的数据显示,11月份香港金融机构的人民币存款余额环比升2.9%,达到5,710亿元.
同期的跨境贸易结算的人民币总额为2,430亿元,较上月规模上升逾24%.中国央行公布的数据则显示,当月跨境贸易人民币结算业务发生3,038亿元,直接投资人民币结算业务发生253亿元.
这是香港人民币存款连续第二个月回升.受去年下半年至今年8月人民币贬值预期的影响,香港的人民币存款量期间不断下降,历史高点为2011年11月的6,273亿元人民币.
但自9月开始,人民币再度出现升值预期,特别是在中国央行于外汇市场减少干预后,人民币/美元即期汇率曾连续30多个交易日触及涨停限制,加重了市场对人民币升值的预期.
但人民币/美元中间价却保持平稳,显示央行认可人民币已基本处在均衡水平的态度.而以周一的收盘价计算,人民币/美元于今年升值约1%.(完) (记者 毕晓雯; 审校 曾祥进)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)