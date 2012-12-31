离岸人民币: 香港11月份人民币存款环比升2.9%至5,710亿元

路透香港12月31日 - 香港金管局周一公布的数据显示,11月份香港金融机构的人民币存款余额环比升2.9%,达到5,710亿元.

同期的跨境贸易结算的人民币总额为2,430亿元,较上月规模上升逾24%.中国央行公布的数据则显示,当月跨境贸易人民币结算业务发生3,038亿元,直接投资人民币结算业务发生253亿元.

这是香港人民币存款连续第二个月回升.受去年下半年至今年8月人民币贬值预期的影响,香港的人民币存款量期间不断下降,历史高点为2011年11月的6,273亿元人民币.

但自9月开始,人民币再度出现升值预期,特别是在中国央行于外汇市场减少干预后,人民币/美元即期汇率曾连续30多个交易日触及涨停限制,加重了市场对人民币升值的预期.