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货币新闻 | 2012年 12月 31日 星期一 17:16 BJT

表格: LME金属库存最新变化--12月31日

路透12月31日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
  品种       最新库存      变动
   铜         320,050   +2，000
   锡          12,825       +75
   铅         320,325    -3,075
   锌       1,220,750    -2,750
   铝       5,210,050    -6,625
   镍         139,908      +834
 铝合金        87,740      持平
 NASAAC       147,180      持平
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种     库存数据         库存分布              品种     库存数据         库存分布
 铜       MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅     MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝       MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡     MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌       MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金     MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍       MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA          <MNA-ST    <0#MNASTX-LOC-GRD>
                                                                    OCKS>  
 
 (编译 李春喜; 审校 郑茵)

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