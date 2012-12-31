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亚洲 | 2012年 12月 31日 星期一 17:25 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2011年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3196     1.3214      -0.14      +1.94     1.2945
 美元/日圆                         86.03      86.01      +0.02     +11.81      76.94
 欧元/日圆                        113.51     113.75      -0.21     +14.00      99.57
 美元/瑞郎                        0.9147     0.9131      +0.18      -2.44     0.9376
 英镑/美元                        1.6166     1.6168      -0.01      +4.06     1.5535
 美元/加元                        0.9947     0.9969      -0.22      -2.41     1.0193
 澳元/美元                        1.0380     1.0370      +0.10      +1.52     1.0225
 新西兰元/美元                    0.8224     0.8194      +0.37      +5.65     0.7784
 澳元/日圆                        89.300     89.190      +0.12     +13.56     78.640
 新西兰元/日圆                    70.750     70.490      +0.37     -40.81    119.530
 英镑/日圆                        139.08     139.11      -0.02     +16.36     119.53
 澳元/新西兰元                    1.2619     1.2640      -0.17      -3.86     1.3126
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
       
      
      
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 (编译 龚芳;审校 沈以文)

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