中港个股: 华电国际出售发电资产予中国铝业,涉资13.62亿元人民币

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透香港12月31日 - 中国主要发电商--华电国际电力 周一宣布,将以13.62亿元人民币以挂牌出让方式,悉数出售其拥有的宁夏发电集团23.66%股权予中国铝业 ;公司预期将因出售录得2.8亿收益.
华电国际 的声明称,出售宁夏发电集团有利于优化公司的资产架构,盘活现有资产.公司拟将出售所得资金作为营运资金.
宁夏发电集团是一家融合传统燃煤发电及新能源发电的综合型发电公司,其新能源业务主要包括风力发电及太阳能发电.
华电国际H股今天微幅收高0.37%,报2.72港元;其A股则跌0.76%,报3.94元人民币.(完)
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路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)