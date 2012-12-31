中港个股: 华电国际出售发电资产予中国铝业,涉资13.62亿元人民币

路透香港12月31日 - 中国主要发电商--华电国际电力 周一宣布,将以13.62亿元人民币以挂牌出让方式,悉数出售其拥有的宁夏发电集团23.66%股权予中国铝业 ;公司预期将因出售录得2.8亿收益.

华电国际 的声明称,出售宁夏发电集团有利于优化公司的资产架构,盘活现有资产.公司拟将出售所得资金作为营运资金.

宁夏发电集团是一家融合传统燃煤发电及新能源发电的综合型发电公司,其新能源业务主要包括风力发电及太阳能发电.

华电国际H股今天微幅收高0.37%,报2.72港元;其A股则跌0.76%,报3.94元人民币.(完)

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