中国债市: 年末收关现券收益率变化有限,机构冀望来年配置性阶段行情

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透北京12月31日 - 中国银行间债市周一现券收益率变化有限.市场人士表示,年末最后一个交易日,机构多鸣金收兵,市场交投很是清淡,资金利率的上行影响不大;机构冀望年后配置盘带动阶段性行情.
"今天市场很清淡,都没什么人做交易了,好多人都放假了,"华东地区一银行交易员称,"中介下午三点钟就走掉了,平时怎么也要五六点的呢."
因元旦假期,中国金融市场1月1日(周二)-1月3日(周四)休市,1月4日(周五)恢复交易.
北京一国有银行交易员则称,机构寄予于投资力量,上周起陆续浮现出买盘;按照以往的情况,每年一季度新债供给相对较少,而投资盘常又会抱有"早投资早受益"的心态,故对来年阶段性行情的预期,可以偏乐观一些.
银行间资金市场周一主要质押式回购利率 多大涨;隔夜品种因实际使用天数远超一天,涨幅超过150个基点(bp).年末等时点因素及拆入机构信用资质限制推高了资金成交利率,然交易员称资金面整体尚充裕未改,需求不多成交清淡.
剩余期限约9.65年的固息国债120015最新报价 为3.5750%/3.5500%,上日收盘为3.5700%/3.5600%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
----------------------------------
今日 3.8615 4.5826
上日 2.3096 4.1200
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.9664/2.8982 国债参考率报价 2.8964/2.8464 金融债参考率报价 3.4033/3.3444 (完) 欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选 欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)