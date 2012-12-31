中国债市: 年末收关现券收益率变化有限,机构冀望来年配置性阶段行情

路透北京12月31日 - 中国银行间债市周一现券收益率变化有限.市场人士表示,年末最后一个交易日,机构多鸣金收兵,市场交投很是清淡,资金利率的上行影响不大;机构冀望年后配置盘带动阶段性行情.

"今天市场很清淡,都没什么人做交易了,好多人都放假了,"华东地区一银行交易员称,"中介下午三点钟就走掉了,平时怎么也要五六点的呢."

因元旦假期,中国金融市场1月1日(周二)-1月3日(周四)休市,1月4日(周五)恢复交易.

北京一国有银行交易员则称,机构寄予于投资力量,上周起陆续浮现出买盘;按照以往的情况,每年一季度新债供给相对较少,而投资盘常又会抱有"早投资早受益"的心态,故对来年阶段性行情的预期,可以偏乐观一些.

银行间资金市场周一主要质押式回购利率 多大涨;隔夜品种因实际使用天数远超一天,涨幅超过150个基点(bp).年末等时点因素及拆入机构信用资质限制推高了资金成交利率,然交易员称资金面整体尚充裕未改,需求不多成交清淡.

剩余期限约9.65年的固息国债120015最新报价 为3.5750%/3.5500%,上日收盘为3.5700%/3.5600%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.8615 4.5826

上日 2.3096 4.1200