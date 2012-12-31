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亚洲 | 2012年 12月 31日 星期一 18:11 BJT

《中国企业债发行日程表》--12月31日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体       拟发规模   期限(年)  年利率    主体评级    发行时间      主承销商
              (亿元人民币) 
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*安庆城投        18         7       6.76%      AA    12/31-2013/1/9 广州证券
              (第3-7年每年末偿还20%本金)                              国开证券
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*中山兴中集团      7         7    前五年5.95%    AA    12/31-2013/1/9 广州证券
              (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;中山交通发展集团提供担保)
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贵州盘江          8         7    前五年5.63%     AA+   12/28-2013/1/4 中银国际
投控集团        (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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吴江经开区        15        7      6.88%       AA     12/27-2013/1/5 国开证券
发展总公司       (第3-7年每年末偿还20%本金)                         
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招远国资公司       9         7      6.64%       AA     12/31-2013/1/7 长江证券
               (第3-7年每年末偿还20%本金;山东招金集团提供担保) 
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柳州城投         15        10      7.18%       AA     12/31-2013/1/7 西南证券
               (第3-6年每年末偿还10%本金,第7-10年每年末偿还15%本金) 
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洛阳城市发        12         7      6.89%       AA    12/31-2013/1/7 中原证券
展投资集团       (第3-7年每年末偿还20%本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限(年)   年利率       债项评级    发行时间     主承销商
             (亿元人民币)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 曹巍浩；审校 张喜良)

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