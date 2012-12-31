《中国企业债发行日程表》--12月31日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ======================================================================================== *安庆城投 18 7 6.76% AA 12/31-2013/1/9 广州证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) 国开证券 ======================================================================================== *中山兴中集团 7 7 前五年5.95% AA 12/31-2013/1/9 广州证券 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;中山交通发展集团提供担保) ======================================================================================== 贵州盘江 8 7 前五年5.63% AA+ 12/28-2013/1/4 中银国际 投控集团 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================== 吴江经开区 15 7 6.88% AA 12/27-2013/1/5 国开证券 发展总公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 招远国资公司 9 7 6.64% AA 12/31-2013/1/7 长江证券 (第3-7年每年末偿还20%本金;山东招金集团提供担保) ======================================================================================== 柳州城投 15 10 7.18% AA 12/31-2013/1/7 西南证券 (第3-6年每年末偿还10%本金,第7-10年每年末偿还15%本金) ======================================================================================== 洛阳城市发 12 7 6.89% AA 12/31-2013/1/7 中原证券 展投资集团 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ======================================================================================== 无 ======================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 曹巍浩；审校 张喜良)