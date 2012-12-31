《中国企业债发行日程表》--12月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ======================================================================================== *安庆城投 18 7 6.76% AA 12/31-2013/1/9 广州证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) 国开证券 ======================================================================================== *中山兴中集团 7 7 前五年5.95% AA 12/31-2013/1/9 广州证券 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;中山交通发展集团提供担保) ======================================================================================== 贵州盘江 8 7 前五年5.63% AA+ 12/28-2013/1/4 中银国际 投控集团 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================== 吴江经开区 15 7 6.88% AA 12/27-2013/1/5 国开证券 发展总公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 招远国资公司 9 7 6.64% AA 12/31-2013/1/7 长江证券 (第3-7年每年末偿还20%本金;山东招金集团提供担保) ======================================================================================== 柳州城投 15 10 7.18% AA 12/31-2013/1/7 西南证券 (第3-6年每年末偿还10%本金,第7-10年每年末偿还15%本金) ======================================================================================== 洛阳城市发 12 7 6.89% AA 12/31-2013/1/7 中原证券 展投资集团 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ======================================================================================== 无 ======================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 曹巍浩；审校 张喜良)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)