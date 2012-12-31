欧洲汇市: 英镑兑美元和兑欧元今年可望收涨,但英国经济前景严峻

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
"目前欧债问题退居其次,我们预计欧元/英镑在0.80水平有一些坚实支撑,"基金公司RWC Capital的Stuart Frost说.
欧元兑英镑今年跌幅超过2%,有可能连续第四年下跌,投资者因欧债危机而寻求避险,纷纷买入拥有最高评级的英国公债.
但随着欧元区人气改善,近来数月这种趋势有所缓解.
投资者亦担心美国财政悬崖的影响.英镑兑美元 报1.6170美元,交易商称若美国方面若无协议达成,英镑料走软.不过今年全年来看,英镑兑美元或收涨逾4%,创2009年以来最佳年度表现.(完)
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