欧洲汇市: 英镑兑美元和兑欧元今年可望收涨,但英国经济前景严峻

"目前欧债问题退居其次,我们预计欧元/英镑在0.80水平有一些坚实支撑,"基金公司RWC Capital的Stuart Frost说.

欧元兑英镑今年跌幅超过2%,有可能连续第四年下跌,投资者因欧债危机而寻求避险,纷纷买入拥有最高评级的英国公债.

但随着欧元区人气改善,近来数月这种趋势有所缓解.

投资者亦担心美国财政悬崖的影响.英镑兑美元 报1.6170美元,交易商称若美国方面若无协议达成,英镑料走软.不过今年全年来看,英镑兑美元或收涨逾4%,创2009年以来最佳年度表现.(完)

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