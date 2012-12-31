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阿姆斯特丹市场报道 | 2012年 12月 31日 星期一 22:17 BJT

欧洲股市: 在清淡交易中略微收涨,关注美国财政悬崖

* FTSEurofirst 300指数今日初步收升0.1%

* FTSEurofirst 300指数2012年累涨12.9%

* 央行行动支撑下半年股市表现

路透伦敦12月31日 - 欧洲股市在2012年最后一个交易日略微收涨,今日交易时间缩短.但考虑到美国预算危机,且欧股今年已经强劲上扬,投资者不愿太过冒险.

初步数据初显示,泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 升1.21点,报1,131.77点,欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 涨6.59点,报2,633.44点.

今日法国、荷兰、西班牙和英国市场仅交易半日,德国、意大利、奥地利、丹麦、挪威、瑞典和瑞士市场成交清淡.

美国国会周一重新开始协商,但有关达成任何形式全面财政协议的希望减退.

那些仍然坚守岗位的交易员大多已经平仓迎新年,鉴于启动一系列增税减支举措将给美国经济带来损伤,金融市场已预期美国方面最终将达成妥协.

"很少有交易达成,卖家特别少,我们大多都已经平掉了仓位,"伦敦一交易员说.

Eurofirst 300指数录得第七个月连涨,为1999年以来首见.

希腊股市 今年上涨32.5%,表现优于德国DAX指数 的上扬29.1%.

英国富时100指数 收跌0.47%,报5,897.81点.法国CAC-40指数 上扬0.58%,报3,641.07点.(完)

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