欧洲股市: 在清淡交易中略微收涨,关注美国财政悬崖

* FTSEurofirst 300指数2012年累涨12.9%

路透伦敦12月31日 - 欧洲股市在2012年最后一个交易日略微收涨,今日交易时间缩短.但考虑到美国预算危机,且欧股今年已经强劲上扬,投资者不愿太过冒险.