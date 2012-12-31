欧洲股市: 在清淡交易中略微收涨,关注美国财政悬崖

欧洲股市：收盘基本持平，强劲的企业业绩力撑市场稳定在14个月高位
路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
* FTSEurofirst 300指数今日初步收升0.1%
* FTSEurofirst 300指数2012年累涨12.9%
* 央行行动支撑下半年股市表现
路透伦敦12月31日 - 欧洲股市在2012年最后一个交易日略微收涨,今日交易时间缩短.但考虑到美国预算危机,且欧股今年已经强劲上扬,投资者不愿太过冒险.
初步数据初显示,泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 升1.21点,报1,131.77点,欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 涨6.59点,报2,633.44点.
今日法国、荷兰、西班牙和英国市场仅交易半日,德国、意大利、奥地利、丹麦、挪威、瑞典和瑞士市场成交清淡.
美国国会周一重新开始协商,但有关达成任何形式全面财政协议的希望减退.
那些仍然坚守岗位的交易员大多已经平仓迎新年,鉴于启动一系列增税减支举措将给美国经济带来损伤,金融市场已预期美国方面最终将达成妥协.
"很少有交易达成,卖家特别少,我们大多都已经平掉了仓位,"伦敦一交易员说.
Eurofirst 300指数录得第七个月连涨,为1999年以来首见.
希腊股市 今年上涨32.5%,表现优于德国DAX指数 的上扬29.1%.
英国富时100指数 收跌0.47%,报5,897.81点.法国CAC-40指数 上扬0.58%,报3,641.07点.(完)
路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透米兰/伦敦2月20日 - 欧洲股市周一上扬，得益于电信与矿业类股走强。不过联合利华(Unilever)在美国卡夫亨氏(Kraft Heinz)撤回1,430亿美元收购要约后下挫，拖累大盘走势。