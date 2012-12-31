美国股市: 道琼工业指数收涨1.28%,Nasdaq指数劲扬2.00%

路透纽约12月31日 - 美国股市周一在今年最后一个交易日收涨,美国总统奥巴马和参议院共和党领袖麦康奈尔发表讲话指出,接近达成避免财政悬崖的协议.

根据初步收盘数据,道琼工业指数 收高166.03点,或1.28%,至13,104.14点;标准普尔500指数 收高23.76点,或1.69%,至1,426.19点.Nasdaq指数 上扬59.20点,或2.00%,至3,019.51点.