美国股市: 道琼工业指数收涨1.28%,Nasdaq指数劲扬2.00%

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透纽约12月31日 - 美国股市周一在今年最后一个交易日收涨,美国总统奥巴马和参议院共和党领袖麦康奈尔发表讲话指出,接近达成避免财政悬崖的协议.
根据初步收盘数据,道琼工业指数 收高166.03点,或1.28%,至13,104.14点;标准普尔500指数 收高23.76点,或1.69%,至1,426.19点.Nasdaq指数 上扬59.20点,或2.00%,至3,019.51点.
今年,道指攀升7.3%,标普500指数上扬13.4%,NASDAQ指数急升15.9%.本月,道指上扬0.6%,标普500指数收高0.7%,NASDAQ指数攀升0.3%.(完)
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。