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货币新闻 | 2013年 1月 1日 星期二 05:21 BJT

美国股市: 道琼工业指数收涨1.28%,Nasdaq指数劲扬2.00%

路透纽约12月31日 - 美国股市周一在今年最后一个交易日收涨,美国总统奥巴马和参议院共和党领袖麦康奈尔发表讲话指出,接近达成避免财政悬崖的协议.

根据初步收盘数据,道琼工业指数 收高166.03点,或1.28%,至13,104.14点;标准普尔500指数 收高23.76点,或1.69%,至1,426.19点.Nasdaq指数 上扬59.20点,或2.00%,至3,019.51点.

今年,道指攀升7.3%,标普500指数上扬13.4%,NASDAQ指数急升15.9%.本月,道指上扬0.6%,标普500指数收高0.7%,NASDAQ指数攀升0.3%.(完)

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