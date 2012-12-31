加拿大股市: 收高,因美国有望达成避免财政悬崖的协议

路透多伦多12月31日 - 加拿大股市主要股指周一收高近1%,受原材料 类股涨势提振,因美国国会在最后时刻接近达成协议以避免跌落财政悬崖. 在有望达成协议的消息公布后,金价下午上涨,在美国总统奥巴马称即 将达成协议,但尚未成定局后,金价守住涨势. Graham Investment Strategy总裁Gavin Graham称,投资者可能将因 通胀原因而买入黄金,因在美国预算分歧解决后,通胀或将加剧. 来自中国的制造业数据令人兴奋,亦助推了加拿大股市. 中国数据带动了铁矿石和铜价.加拿大最大多元化矿产商Teck Resources Ltd 劲扬3.1%,报36.15加元. 多伦多股市S&P/TSX综合股价指数 今日收高117.41点,或1.0 %,报12,433.53点.2012年累计涨4.0%,表现落后于美国和欧洲多数主要股 市. 权重较高的原材料类股总体收高2.6%.(完)