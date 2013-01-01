更新版 1-中国数据:12月官方制造业PMI持平于上月,经济继续复苏但力道偏弱

* 官方制造业PMI持平于上月的七个月高位 * 新订单指数较上月持平,需求总体平稳 * 经济回升但力道较弱 (新增评论和更多数据细节) 路透北京1月1日 - 中国官方12月制造业PMI指数连续第三个月位于荣枯线上方,持平于上月创下的七个月 高位,显示中国经济稳步复苏,但回升力度仍偏弱. 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二公布,中国宏观经济先行指标--12月官方制造业采购经理 人指数(PMI) 仍为50.6,与上月持平,但低于路透此前的调查预估值51.0. "12月份PMI指数与上月持平,表明经济回升势头较弱."中国物流与采购联合会特约分析师张立群称. 他进一步指出,新订单指数与上月持平,表明市场需求平稳,进一步回升力量不强;出口订单指数略有回落, 反映出口形势仍然不好. 官方新闻稿显示,12月制造业生产指数环比回落,自上月的52.5降至52.0;新订单持平于上月的51.2,出口形 势则有所恶化,新出口订单指数从上月的50.2小幅回调至50.0. 另一方面,物价上升的压力有所增加,分项指数中购进价格指数升幅明显,从上月的50.1升至53.3. "考虑国内投资消费增长有趋升迹象,综合分析,预计未来市场总需求以平稳为基本特点."张立群表示,"受 其影响,中国经济正在向7%-8%之间的平稳增长区间过渡." 而国家发改委副主任张晓强上日称,预计明年国内生产总值(GDP)增长7.5%左右,居民消费价格指数(CPI)同 比上涨3.5%左右.这也是中国政府官员首次公开预测明年的经济增长和物价涨幅目标. 更偏重中小企业的汇丰中国制造业PMI表现更强劲一些,12月终值大幅回升至51.5并创19个月高位,分析人 士认为在稳增长举措支持下,中国经济仍保持一定增长动力. 官方PMI侧重于大企业,而汇丰数据侧重中小企业,两者因调查样本和计量方法不同,所以会有偏离. 制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上, 反映经济总体扩张;低于50,反映经济衰退 下表为各月制造业采购经理指数(PMI): _____________________________2012年_______________________________ 2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 PMI(%) 50.6 50.6 50.2 49.8 49.2 50.1 50.2 50.4 53.3 53.1 51.0 50.5 50.3 以下是分项指标: 指标 2012年12月 2012年11月 比上月 份指数 份指数 PMI 50.6 50.6 持平 生产指数 52 52.5 下降 新订单指数 51.2 51.2 持平 新出口订单指数 50 50.2 下降 积压订单指数 45.9 45.3 上升 产成品库存指数 49.4 48.8 上升 采购量指数 52.1 51.4 上升 进口指数 49 48.5 上升 购进价格指数 53.3 50.1 上升 原材料库存指数 47.3 47.9 下降 从业人员指数 49 48.7 上升 供应商配送时间指数 48.8 49.9 下降 更多细节,请点选中国物流与采购联合会网站 (www.chinawuliu.com.cn) (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)