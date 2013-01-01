中国数据:12月官方制造业PMI持平于上月仍为50.6,低于预期

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透北京1月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二公布,中国宏观经济先行指标--12月官方制造业采购经理人指数(PMI) 与上月持平仍为50.6,低于路透调查预估中值为51.0.
这是该数据连续第三个月处在荣枯线上方,与上月的50.6一致.
制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低于50,反映经济衰退
下表为各月制造业采购经理指数(PMI):
_____________________________2012年_______________________________ 2011年
12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 PMI(%) 50.6 50.6 50.2 49.8 49.2 50.1 50.2 50.4 53.3 53.1 51.0 50.5 50.3 (完) (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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