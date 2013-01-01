《欧美金融市场假期一览表》--1月2日-12月31日

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
欧洲和美国金融市场假期如下:
1月2日(周三)--瑞士
1月21日(周一)--美国
2月18日(周一)--美国、加拿大
3月29日(周五)--美国、加拿大、法国、德国、意大利、英国、瑞士
4月1日(周一)--法国、德国、意大利、英国、瑞士
5月1日(周三)--法国、德国、意大利、瑞士
5月6日(周一)--英国
5月9日(周四)--瑞士
5月20日(周一)--加拿大、瑞士
5月27日(周一)--美国
7月1日(周一)--加拿大
7月4日(周四)--美国
8月1日(周四)--瑞士
8月5日(周一)--加拿大
8月15日(周四)--意大利
8月26日(周一)--英国
9月2日(周一)--加拿大、美国
10月14日(周一)--加拿大
11月28日(周四)--美国
12月24日(周二)--德国、意大利、瑞士
12月25日(周三)--加拿大、美国、法国、德国、意大利、英国、瑞士
12月26日(周四)--加拿大、法国、德国、意大利、英国、瑞士
12月31日(周一)--德国、意大利、瑞士
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完) 浏览原文请点选 .参考其他区域休假安排,请点选 亚洲假期或 世界假期.所有中文版假期安排,请点选 (编译 王翔琼; 审校 程琳)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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