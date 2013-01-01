《欧美金融市场假期一览表》--1月2日-12月31日

欧洲和美国金融市场假期如下:

注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完) 浏览原文请点选 .参考其他区域休假安排,请点选 亚洲假期或 世界假期.所有中文版假期安排,请点选 (编译 王翔琼; 审校 程琳)