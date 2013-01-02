金砖国家: 12月31日股汇市收盘纵览

路透1月2日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月31日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 涨0.05%,收报1,055.76点.

中国股市:沪综指收升1.6%,再创逾半年收盘新高.分析师指出,随着中长线配置资金的继续涌入,估值较低的银行地产等蓝筹股受到青睐,大盘轻松踏上一个台阶,年K线并最终翻红,摆脱前两年连跌趋势.沪综指 .SSEC 收报2,269.128点,涨35.876点或1.61%,此前收盘高点为6月20日的2,292. 88点.本月累计上涨14.6%,是2009年7月15.3%以来最大单月涨幅;全年大盘累计录得3.17%的涨幅.上海A股今日成交额为1,052亿元人民币,较上日的915亿元有所上升.

香港股市:以2009年以来最佳年度表现作收,盘旋在18个月收盘高位附近,受中资保险和券商类股涨势扶助.恒生指数 几近收平,报22,656.9点,接近2011年7月初以来最高收位.恒生国企指数 收涨0.5%,报11,436.2点.今日港股逢新年假期提前半天收市

中国汇市:人民币兑美元即期 跟随中间价上扬而小幅收升;2012年全年升值1%,幅度较前几年大幅放缓.交易员预计,明年人民币即期市场将呈双向波动格局,但中国经济向好或令人民币仍有一定升值压力.

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俄罗斯股汇市适逢假期休市. ==============================================================

印度股市:小幅收低,因围绕美国"财政悬崖"谈判的谨慎情绪.但2012年录得三年来最高涨幅,因海外资本大量流入,且政府财政与经济改革压过了投资者对该国经济的担心.指标BSE指数 收低0.09%,或18.13点,至19,426.71点.今年大涨了25.7%,为2009年迄今最高升幅.

印度汇市:印度卢比兑美元下跌,因有与原油相关的美元需求.2012年连续第二次按年收低,因受较大的经常帐缺口、财政改革步伐迟缓以及国内与海外经济不确定性拖累.卢比兑美元 收报54.99/55.00,周五收盘价为54.7550/7650.

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巴西股市与汇市适逢假期休市. ==============================================================

南非股市:收在接近纪录高位,2012年上涨22%,为2009年迄今最佳年度升幅,受助于零售业荣景所带来的出色表现.综合指数 收低0.34%至39,250.24点,接近纪录高位,2012年收涨22.71%.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 下跌0.39%,报34,795.50点,略低于上周触及的纪录高点.今年收高22.222%.

南非汇市:兰特兑美元持稳,2012年下挫5%,是新兴市场货币中跌幅最高的一个.1200GMT,兰特兑美元 报8.4850,与周五纽约收盘价一致.