更新版 1-纽约汇市:美元在清淡交投中上涨,奥巴马称有望达成财政协议

(新增文末报价表格) 路透纽约12月31日 - 美元兑多数主要货币周一在清淡交投中上涨,且在美国总统奥巴马称有望达成协议避 免大规模增税减支的财政灾难后守住涨幅. 如果美国达成预算协议,会鼓励投资人购买较高风险资产,带动资金流出避险和高流动性的美元,美元可能 因此承压. 奥巴马周一表示,在美国经济跌落财政悬崖前的截止日期,预算协议有望达成,但尚未完成. 他的讲话提振澳元、新西兰元和加元等其他较高风险货币. "即便如此,这还不能肯定,整体而言是有希望."富国纽约汇市策略部门主管Nick Bennenbroek表示. "只要奥巴马的讲话符合正在达成协议的想法,就将令市场相对平静.这会提振风险意愿而对外币有利,则对 避险美元不利." 他指出,奥巴马的讲话对汇市的影响有限,只是因为一些市场人士离场休假. 美元指数纽约汇市午后 升0.1%,报79.787,今年跌0.5%,之前两年连升. 分析师表示,国会可能在2013年通过具备追溯效力的立法,避免美国跌落财政悬崖,从政治角度来看,这更容 易. 欧元兑美元 跌0.2%,报1.3192美元,伦敦市场收盘前不久卖盘加速.根据路透数据,短期支撑位料在约 1.3142美元,为12月17日来最低.交易员表示,欧元升势可能在12月19日触及的八个半月高位1.3308美元受限. 今年欧元兑美元上涨1.8%,抵住了对欧元区可能分裂以及主权债违约的担忧. 在欧洲央行承诺购买负债沉重成员国公债后,欧元人气改善.仓位数据显示,投机商在截至12月24日该周大 幅削减欧元空头. 奥巴马的讲话扶助提振澳元,澳元兑美元 升0.3%,报1.0398美元.美元兑加元 跌0.4%,报0.9933 加元.新西兰元兑美元 升1%. **日圆颓势** 日圆持续跌势,美元兑日圆逼近两年高位,因市场预期日本央行进一步放开货币政策.美元兑日圆触及86.68 日圆高位,为2010年8月来最高,尾盘报86.62日圆,升0.6%. 日圆兑美元在2012年大跌超过11%,为2005年来最差年度表现. 欧元兑日圆 升0.4%,报114.28日圆,低于上周五触及的17个月高位114.68日圆.欧元兑日圆今年 大涨15%,为1999年欧元面世以来最大年度百分比升幅. 由于日本新政府预计将奉行积极的宽松货币政策和强劲的财政支出以应对通缩,分析师预计日圆在2013年 将继续承压.美元/日圆的跌势都可能有限.(完) 今日 上日 当日 今年以来 2011年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3204 1.3194 +0.08 +2.00 1.2945 美元/日圆 86.67 86.74 -0.08 +12.65 76.94 欧元/日圆 114.46 114.45 +0.01 +14.97 99.56 美元/瑞郎 0.9156 0.9155 +0.01 -2.35 0.9376 英镑/美元 1.6243 1.6251 -0.05 +4.56 1.5535 美元/加元 0.9928 0.9921 +0.07 -2.60 1.0193 澳元/美元 1.0395 1.0393 +0.02 +1.66 1.0225 欧元/瑞郎 1.2082 1.2075 +0.06 -0.51 1.2144 欧元/英镑 0.8121 0.8114 +0.09 -2.50 0.8329 新西兰元/美元 0.8274 0.8283 -0.11 +6.29 0.7784 美元/挪威克朗 5.5570 5.5630 -0.11 -7.02 5.9766 欧元/挪威克朗 7.3394 7.3403 -0.01 -5.15 7.7379 美元/瑞典克朗 6.4944 6.4986 -0.06 -5.71 6.8878 欧元/瑞典克朗 8.5750 8.5777 -0.03 -3.80 8.9135 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算 .