路透纽约12月31日 - 美国三大股指2012年录得强劲涨幅,尽管第四季 因财政悬崖问题走势谨慎,这一年来围绕欧债危机和美国财政问题的担忧 持续不散,但也出现美国国内经济增长改善的迹象. 以下是主要股指的年度表现,标准普尔500指数中表现最佳和最差的五 支股票,以及标普500十大类股的年度表现. 主要股指 指数 股号 涨跌幅 标准普尔500指数 +13.4% 道琼工业指数 +7.3% Nasdaq综合股价指数 +15.9% 标普中型股400指数 +16.1% 标普小型股600指数 +14.8% 罗素2000指数 +14.6% 标普500指数中表现最佳的五支股票 公司 股号 涨幅 PulteGroup Inc +187.8% Sprint Nextel Corp +142.3% 惠而浦(Whirlpool) +114.4% Expedia Inc +111.7% 美国银行 +108.6% 标普500指数成份股表现最差的五支股票 公司 股号 跌幅 Apollo Group -61.2% 超微半导体(AMD) -55.6% 百思买(Best Buy) -49.3% 惠普(HP) -44.7% J.C. Penney Co -43.9% 标普500指数各类股表现 类股 股号 涨跌幅 金融 +26.3% 非必需消费品 +21.9% 医疗保健 +15.2% 信息技术(IT) +13.2% 电信 +12.5% 工业 +12.5% 原材料 +12.2% 必需消费品 +7.5% 能源 +2.3% 公用事业 -2.9% 数据来源: 汤森路透 (完)