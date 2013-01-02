《台湾重要政经日程》--1月2日

===================今日重要政经消息=====================
1/2
--10:30 台湾金联资产管理公司新缷任董事交接典礼.
==================近期重要政经消息======================
1/4(五)
--16:10 央行公布12月底外汇存底,上月为4,009.56亿美元的历史高位.
*--12:30 央行代标售新发行"102甲1期"公债400亿台币.年期为15年期,9日交割.
1/7(一)
--宏达电 公布第四季业绩.
--08:30 主计总处公布12月消费者物价指数(CPI),上月为年增1.59%.
--16:00 财政部公布12月海关出口和进口数据,11月分别较上年同期成长0.9%及0.1%.
1/10(四)
--12:30 央行代财政部标售"102甲2期"公债400亿台币,年期为五年期,1月15日发行.
*1/18(五)
--12:30 央行代财政部标售"财102-1期"国库券,金额250亿台币,期限182天期,21日发行.
1/21(一)
--16:00 经济部公布12月外销订单,上月年增11.1%.
1/22(二)
--08:30 主计总处公布12月季调后失业率,上月为4.27%.
1/23(三)
--16:00 经济部公布12月工业生产年变动率,上月为升5.85%.
*--12:30 央行代财政部标售"102甲3期"公债400亿台币,年期为20年期,1月28日发行.
1/25(五)
--16:10 央行公布12月M2货币总计数,上月为年增3.26%.
*2/5(二)
--12:30 央行代财政部标售"102甲4期"公债400亿台币,年期为两年期,8日交割.
*2/6(三)
--12:30 央行代财政部标售"财102-2期"国库券,数额200亿元,期限273天期,7日发行.
2/11-2/15
--农历春节假期.
2/22(五)
*--12:30 央行代财政部标售"102甲5期"公债350亿台币,年期为30年期,2月26日发行.
2/23(六)
--补行上班一日,金融市场开市.
--16:20 央行公布第四季经常帐及国际收支数据,第三季经常帐顺差116.4亿美元.
2/28(四)
--228纪念日休假,金融市场休市.
*3/1(五)
--12:30 央行代财政部标售"102甲6期"公债400亿台币,年期为10年期,3月6日发行.
*3/18(一)
--12:30 央行代财政部标售"102乙1期"公债400亿台币,年期为20年期,21日发行.
3/27(三)
*--12:30 央行代财政部标售"财102-3期"国库券,数额200亿台币,期限364天期,28日发行.
4/4-4/5
--儿童节/民族扫墓节休市二日.
6/12(三)
--端午节休市一日.
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日.
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市.
10/10(四)
--国庆日休市一日. (完)
(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)