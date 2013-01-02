台湾汇市: 台币收逾七周新高,尾盘一度突破29元关卡

《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日
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路透台北1月2日 - 台币兑美元 周三在收盘前突破全日不克攻破29元关卡僵局,一度升破29元触及28.998,盘中及收盘价双双来到逾七周新高.
市场人士指出,在美国财政议题有解,非美货币同步走高的激励下,外资及出口商美元卖盘强劲,台湾央行虽在29元关卡前设下重重美元买单,但由部分外商银行主导的价格突破仍在盘末出现.
不过,台币后续走势仍将受到央行阻升的考验.
台币兑美元 终场收高4.6分报29.090,持平于去年11月12日的29.090收盘价.(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。