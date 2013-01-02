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货币新闻 | 2013年 1月 2日 星期三 16:17 BJT

台湾汇市: 台币收逾七周新高,尾盘一度突破29元关卡

路透台北1月2日 - 台币兑美元 周三在收盘前突破全日不克攻破29元关卡僵局,一度升破29元触及28.998,盘中及收盘价双双来到逾七周新高.

市场人士指出,在美国财政议题有解,非美货币同步走高的激励下,外资及出口商美元卖盘强劲,台湾央行虽在29元关卡前设下重重美元买单,但由部分外商银行主导的价格突破仍在盘末出现.

不过,台币后续走势仍将受到央行阻升的考验.

台币兑美元 终场收高4.6分报29.090,持平于去年11月12日的29.090收盘价.(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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