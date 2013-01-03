《香港重要政经日程》--1月3日-1月10日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
==================今日重要政经消息=====================
1月3日(周四)
-- 公布11月份零售销售数字.
--09:00 宝源控股 股东特别大会.
==================近期重要政经消息======================
1月4日(周五)
--10:30 汇丰公布12月份PMI.
--10:30 中国全通 股东特别大会.
--11:00 航天控股 股东特别大会.
--11:00 能源国际 股东特别大会.
1月5日(周六)
--09:00 哈尔滨电气 在中国举行股东特别大会.
1月7日(周一)
-- 金管局公布12月份香港外汇储备.
--10:00 冠亚商业 特别股东大会.
--10:30 大同集团 特别股东大会.
1月8日(周二)
--10:00 布莱克万矿业 特别股东大会.
--10:30 新疆金风科技 在中国举行特别股东大会.
--10:30 蒙古能源 特别股东大会.
--15:00 霸菱资产管理记者会.
--16:30 马斯葛 特别股东大会.
*1月9日(周三)
-- 佳讯控股 公布全年业绩.
-- 北泰 公布全年业绩.
--10:30 德金资源 特别股东大会.
--14:00 永恒策略 特别股东大会.
*1月10日(周四)
--10:00 浪潮国际 特别股东大会.
--10:30 粤首环保 特别股东大会.
注:1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 雷美珍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。