专栏节选: 日本公债还有人要买吗?--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月3日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 知名度不算太高、但成就却不俗的避险基金经理人Kyle Bass，已开始极度看空日本债券了。二○○六年二月，他开始募集基金没多久即看空日债；他也是少数准确预测出美国次级房贷危机，并从中获利的经理人。

○七年初，Bass的旗舰基金同时买进希腊和其他欧洲国家政府公债的信用违约交换（对违约的避险）。然而，他也承认，即使他的看法正确，但可能需要好多年的时间才能获利；更何况，他的看法也有可能凸槌。

事实上，市场对他的论点也早有所悉。根据国际货币基金（ＩＭＦ）的数据，日本国债占ＧＤＰ的比重高达二○八％，财政状况只比辛巴威好一些些。这是日本为了避免经济衰退，连续二十年靠着政府的庞大支出所换来的代价。

只要日本还有贸易顺差，及众多储蓄者愿意以几近于零的利率支撑这个巨额负债，日本的债务就得以维系下去。

不幸的是，现在看来，支撑日本国债的要素一一消失；日本于一一年开始出现贸易赤字，一二年的前十一个月中，已有八个月出现贸易赤字。此外，全球规模最大的日本退休基金表示，过去二年来，由于符合请领退休金的人数增加，已持续卖出日本政府公债因应。

随着人口老化，消费金额开始超过生产金额时，原本支撑政府债务的净储蓄基金已消失。更麻烦的是，安倍晋三回锅担任日相，并向民众保证，日本央行将把通膨目标订在二％，这点最令Bass担心。

首先，央行受到政客的控制，丧失独立专业机构的立场。政客不惜以长期稳定为代价，只为了追求短期政绩，市场对日圆的信心将因此动摇。若投资人相信日本央行将直接服从首相的指导，日圆势将走贬。

其次，如果安倍成功达到二％的通膨目标，情况恐会更糟，利率势必得同幅度调升，日本财政过去仰赖的低廉放款也将突然乾涸。

当前日本政府利息支出就占了预算的一四％，美国为六％；如果利率随着通膨率同步调升到二％，这么一来，利息支出恐暴增十倍。日本大型银行已不愿意再投资长天期日本公债，因为他们担心承受信用风险。

看空日圆和日债几乎已成市场共识，Bass或许是其中较知名的一位；但他也表示，日本情势的恶化，不尽然会在一三年发生，但肯定会在三年内出现。一旦他的预测成真，原已相当疲弱的全球经济复苏之路，将会面临更多变数。

此外，钓鱼台事件造成中国民众抵制日本品牌，使日本债务融资问题浮上枱面，未来将会更加恶化，或许这也是Bass看空日本公债的另一个原因。

日本唯有采取紧缩财政政策，才能改变这样的命运；这也是美国在解决「财政悬崖」过程中必须走的路。不论未来发展如何，日本的经济展望都充满了挑战。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.