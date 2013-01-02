港报财经评论: 上半年国际风险变数多--经济日报1月2日

上半年国际风险变数多 /林瑞芬

2012年终于过去,恒指及国指分别涨22.9%及15%,整年计先苦后甜,先跌后升.展望2013年,无独有偶,欧美债务问题最紧张时间也集中在上半年度,上半年港股料受消息敏感而反覆,又盼望有惊无险,关键在内地政经因素渐上轨道.

最新引述”华尔街日报”报道,美国总统奥巴马已与国会共和党议员就规避财政悬崖达成协议.惟美国国债高筑问题,始终在2013年摆脱不了,美国的国债触及上限的时间,可能是3月之前的事,谈判上调的结果,也可能触及信贷评级机构对美国主权信用评级的变化.

另从附表显示,2013年4月将为欧猪五国债务到期的全年最高偿债峰期,随着ESM正式生效,西班牙及希腊银行重组的进行,银行业监管的逐步展开,料欧元区金融系统的稳定性更强,只是在途中,难免有可能风险事件实现成现实之冲击.2013年的投资部署,也要相对留意以下欧元区主要风险敏感时点.

第一,意大利政局的变化时点.现任总理蒙蒂的辞任后,又宣布参选意大利总理,2月将举行大选,结果将对未来该国财政政策的连续性起左右作用.第二,德国政局的变化时点.今年9月德国将举行德国议会选举,政治人物的更替将对欧洲银行联盟的具体规划方案,ESM及OMT的后续政策,欧元区的金融系统稳定性产生深远影响.

上半年,警惕突如其来的国际风险因素变化,但可以稍为安心是来自中国方面的动力.沪指于2012年12月劲升14.6%,终带动全年收官录得3.17%的升幅,得来不易.十八大之后,政治局势的不明朗因素消除,待今年3月举行第12届中国人大一次会议之后,将选举各个重要职级人选,新政局标志正式起点,就国家的发展工作将陆续正式展开.自去年11-12月以来,中国经济已有企稳之势,判断复苏的力度,观乎改革红利的释放,城镇化将是未来5年甚至10年的关键发展元素.(B05) ----------------------------------------------------------------------------- 大摩最牛,国指看13,400 /余少文

2012年告一段落,A股总算赶上上升尾班车,踏入2013年,证券商普遍睇好国企指数可以升至12,500点,相对过去预测有点保守,但要留意H股和A股近期持续走高下,蛇年来临前或出现震荡整固. 证券商展望国指今年表现,最牛是摩根士丹利睇13,400点,最熊是美银美林的9,560点,以上日收市11,436点计算,最牛潜在上升空间约17%,最熊潜在下跌空间约16%.

但剔除最牛和最熊目标后,其他券商目标是12,000点和12,500点,又以12,500点目标多达60%券商所估算,潜在上升空间9%.虽然券商去年底估算国指今年目标较往年保守,如不少券商在2011年底曾预测2012年可升至13,000点以上,当时潜在上升空间多达30%.

券商并非一面睇好国指今年可以急升,影子银行问题及地方债问题,最后都不了了之,内地是社会主义国家,一切由政府操控,相信影子银行问题也会大事化小,惟相关问题始终会成为市场推低大市藉口,内银股更会受影响.

今年睇好中资股原因,当然是中国经济好转,12月制造业PMI为50.6%,跟11月持平,但连续三个月高于制造业好坏分水岭50%.而汇丰中国12月制造业PMI则为51.5%,高于上月的50.5%和早前公布的12月初值50.9%,是19个月高位.由于汇丰中国制造业PMI以中小企业为主,更能反映中国制造业持续好转.

但A股今年将出现大量解禁股,统计指今年解禁股市值超过2.1万亿元人民币,高出去年75%,当中逾1,500亿元人民币市值股份在1月出场,会对A股带来震荡,或会影响国指走势,加上美国财政悬崖问题,即使可以解决,美股也有可能会是好消息出货,故中资股在1月风险不少.

不管如何,中资股今年应该是向好,尤其上半年,近期提及的保险,汽车,电讯等行业股份可继续留意,尤其中国人寿,潍柴动力,中国重汽,中国移动,中兴通讯,中国通信服务 等可纳入上半年考虑之列.(B04)