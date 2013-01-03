《全球主要央行动态》--1月3日

以下所列为上周四下午至本周四上午(2012年12月27日-2013年1月3日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**欧洲**

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼表示,鉴于决策者2012年采取的应对欧元区经济危机的措施,对2013年持谨慎乐观态度.诺沃特尼对启动帮助受困欧元区国家的永久性救助基金、推出欧洲央行统一监管银行业的框架、以及达成协议继续为希腊提供援助持欢迎态度.

欧洲央行管理委员会委员柯恩称,央行将坚定执行用于帮助欧元区国家降低举债成本的购债计划所附前提条件.柯恩称,任何希望得到欧洲央行购债计划帮助的国家,都必须面对后果.他称:"如果我们妥协,欧洲央行就毫无信誉可言."

**日韩**

日本央行总裁白川方明对日本经济新闻称,若央行要采用新首相安倍晋三要求的通胀目标,则需维持货币政策灵活性,以应对此举带来的潜在风险.白川方明称,假使央行设定通胀目标,也会避免"机械做法".其并称,政府实施经济刺激措施至关重要.

据韩国央行12月13日会议记录,该央行预计近期通胀率可能会升至2%中段区域.会议记录称是央行的一个"相关部门"在被问及通胀率长期保持在非常低水准的可能性时做上述预测的.

**中国**