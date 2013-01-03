《全球主要央行动态》--1月3日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
以下所列为上周四下午至本周四上午(2012年12月27日-2013年1月3日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.
**欧洲**
欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼表示,鉴于决策者2012年采取的应对欧元区经济危机的措施,对2013年持谨慎乐观态度.诺沃特尼对启动帮助受困欧元区国家的永久性救助基金、推出欧洲央行统一监管银行业的框架、以及达成协议继续为希腊提供援助持欢迎态度.
欧洲央行管理委员会委员柯恩称,央行将坚定执行用于帮助欧元区国家降低举债成本的购债计划所附前提条件.柯恩称,任何希望得到欧洲央行购债计划帮助的国家,都必须面对后果.他称:"如果我们妥协,欧洲央行就毫无信誉可言."
**日韩**
日本央行总裁白川方明对日本经济新闻称,若央行要采用新首相安倍晋三要求的通胀目标,则需维持货币政策灵活性,以应对此举带来的潜在风险.白川方明称,假使央行设定通胀目标,也会避免"机械做法".其并称,政府实施经济刺激措施至关重要.
据韩国央行12月13日会议记录,该央行预计近期通胀率可能会升至2%中段区域.会议记录称是央行的一个"相关部门"在被问及通胀率长期保持在非常低水准的可能性时做上述预测的.
**中国**
中国央行2012年召开的最后一次货币政策委员会例会指出,当前中国经济金融运行总体平稳,物价形势基本稳定,未来将继续实施稳健货币政策.央行网站上的新闻稿称,要处理好稳增长、调结构、控通胀、防风险的关系.综合运用多种货币政策工具，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长.央行称,继续发挥直接融资的作用.稳步推进利率市场化和人民币汇率形成机制等改革,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定. (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。