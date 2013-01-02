欧元区数据: 12月制造业PMI萎缩程度加深,新订单锐减

《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日
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"欧元区制造业年底时依然限于深度滑坡之中.该地区的衰退看起来似乎已在第四季加深,程度可能相当严重,"Markit首席分析师Chris Williamson.
欧元区Markit采购经理人指数(PMI)12月终值为46.1,11月为46.2,12月初值为46.3.该指数2011年8月以来一直低于50的荣枯分水线.
产出分项指数从11月的46.1跌至46.0.随着下滑态势延续,制造业者裁员的步伐较前一个月加快.
"2013年制造业看起来将经历又一个艰难的年份,不过前景似乎略有好转,因制造商应会受益于美国和中国等主要出口市场所出现的需求转好迹象,"Williamson表示.
新订单分项指数连续第19个月在50之下,从44.2跌至43.5,远低于44.1的初值,不过出口下滑的步伐较前月放缓.(完)
(编译 丁琦; 审校 田建华)
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路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。