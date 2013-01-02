德国数据: 12月制造业PMI终值降至46.0,连续第10个月低于50

"德国制造业发现,把生产维持在复苏最快时的水平难度越来越大."Markit资深分析师Tim Moore表示.

他表示,12月的数据说明情势在冬季达到最关键的时刻.

由于过去几周的数据好坏不一,分析师预计2012年第四季德国经济已经出现萎缩,但预测明年第一季出现好转.

多数受访者将负面趋势归因于疲弱的需求、尤其是海外市场,以及经济的不确定性.

"制造业者以降价和裁员来应对需求出现恶化."Moore表示.

不过,Markit称采购价格指数四个月来首次下滑,这给制造业者带来些许好消息.

"这应当能缓解明年初的利润率压力,使制造业企业的日子稍微好过一点."Moore表示.(完)

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