德国数据: 12月制造业PMI终值降至46.0,连续第10个月低于50

《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日
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"德国制造业发现,把生产维持在复苏最快时的水平难度越来越大."Markit资深分析师Tim Moore表示.
他表示,12月的数据说明情势在冬季达到最关键的时刻.
由于过去几周的数据好坏不一,分析师预计2012年第四季德国经济已经出现萎缩,但预测明年第一季出现好转.
多数受访者将负面趋势归因于疲弱的需求、尤其是海外市场,以及经济的不确定性.
"制造业者以降价和裁员来应对需求出现恶化."Moore表示.
不过,Markit称采购价格指数四个月来首次下滑,这给制造业者带来些许好消息.
"这应当能缓解明年初的利润率压力,使制造业企业的日子稍微好过一点."Moore表示.(完)
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(编译 李春喜; 审校 王洋)
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路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。