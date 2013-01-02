港报财经评论: 美元兑日圆升浪刚开始--信报1月2日

改革年找投资机会 /习广思 2012 年是政治年,2013 年是改革年.去年全球政治变局换来许多不安及期待,但一切已尘埃落定,今年政客将开展第一年工作,肯定荆棘满途,投资者先有期盼,然后看到难关,但新执政者能否带来希望,则有待观察,各大股市应看好,但不会是一帆风顺.奥巴马成功连任,不用向共和党客客气气,故在悬崖谈判上一直企硬,过去四年奥巴马执政困难重重,医疗改革一役几经苦战,未来四年,无后顾之忧,可以期待奥巴马实行更多福利改革.习李未上台,反腐火头已全国四起,金融及政治改革,在今年将会加快,放慢的是经济增长,市场期待真正的大改革.投资市场仍然充满机会,既走过荡动的两年,为何不敢乐观一点?难道继续憧憬楼市上涨?

1月买落后中资.每个投资者的2012 年都不一样?过去一年,对你来说,十大财经新闻有哪些?一,3 月份,温家宝在两会后提出增长目标7.5%,中国进入减速年代,中央始终没有再放水；二,习李接任,中国进入政改反贪,告别暴富年代；三,民企风暴续集,盈警潮盈利谷底,核数师跳船以证清白； 四,绿城 没有爆煲,五,贝南奇再印银纸推QE3,再把加息条件与通胀和失业率挂钩,欧央行推OMT买债；六,沽神蚀完再蚀,今年赌错欧债,大摩呼吁投资者赎回基金,咪信大师；七,苹果股价由700美元下跌近24% ,700 美元是否顶峰?八,低息逼人犯险,高息令人做错事,垃圾债急升埋藏风险；九,领汇 成为一代收息股王,全年升幅35%；十,思捷 供股财技惊人,不禁叫人想起2011 年供股而跌到低残的新世界(017).

投资世界永远有人对,也有人错,有买有沽才有生气,最重要的是,你站在对的一边.2008 年金融危机后,投资市场最担心的企业违约没有发生,理由是低息环境帮助企业再融资,即可以再借钱还债,另一理由是债主放生债仔,无钱还债的公司选择以不同方式还债,有还实物或以股抵债.过去几年低息环境,帮助企业大量发债,有供有求,但高息定必叫人做错事,许多垃圾债公司的保护条款根本不多,隐藏的问题未爆,只是时候未到.标普数据显示,全球企业评级下降及上升的比例, 由2011 年1.23 上升至2012 年1.85,违约宗数由2011 年的52 宗增至80 宗.穆迪在10 月的数据显示,全球垃圾债违约依然低企约3%,美国约3.5%.事实上,违约率低企也是低息环境下的一个副产品,一旦利率回升,连带债息回升,企业再发债掩债的难度势必增加.债市的疯狂正如楼疯,投资世界没有稳赚不赔的道理.居安也思危,投资者以为安全的资产,有时候也暗藏风险.(B01)

----------------------------------------------------------------------------- 美元兑日圆升浪刚开始 /苏子

美国总统奥巴马一如预期般与国会共和党员就避免美国跌入财政悬崖于最后关头达成协议,成功消除了市场一大不明朗因素,故相信元旦假期后,市场风险偏好情绪将再次回升.美元或因此遭到避险资金抛售而明显转弱,美汇指数本周稍后时间有较大机会失守上月19日的79.01及去年10 月17 日的78.94 低位,随后出现较明显的跌幅,去年2月29日所造的78.10支持预料将面临考验.上周五美元兑日圆以十字星待变形态收市,但本周初汇价却未能趁机向下作出较深的超买调整,低位仅见85.71便再次重拾强势,到收市时更以近全年高位收市.

目前市场上已有分析认为美元兑日圆技术走势已严重超买,可以入市建立短仓; 9天RSI已升近90严重超买水平,但由于美元兑日圆仍然处于强势单边市况运行,且具基本因素配合,故像RSI这类指标可说是全无参考价值,因此,投资者若硬要说汇价已严重超买而逆市建立短仓, 「打赌」出现大型调整市,无疑等于是倒钱落海.美元兑日圆2012 年以近全年高位收市,意味踏入今年首季后,投资者最聪明的入市策略还是顺着市场大方向建立好仓,而不是愚蠢地逆势博取蝇头小利.目前美元兑日圆的升浪仍然处于起始阶段,稍后汇价一旦克服88/90 这个关键阻力区并企稳其上波动,大方向预料将继续朝着100 关口迈进.届时100关口最终亦会突破,价最少要升至2007 年6 月的124.16 高位跌至前年10 月的75.54 低位的61.8%反弹目标,即105.59 关键阻力位.

日圆过去数年来出现极不合常理的大强势,目前此不合常理的强势已逆转,估计往后走势将走往另一个极端,预期弱势将弱得令不少投资者也感到难以置信.故目前逆势以杠杆形式买入日圆博取反弹的投资者,若坚持不止蚀,小心会输身家.(B06) ---------------------------------------------------------------------------- (1月1日) 买你不敢买的股票 /习广思

政治戏码什么时候才结束？是市场逼到他们不得不出手的时候.2008 年,雷曼倒闭后,财长保尔森提出的问题纾困方案(TARP),先被众议院否决,方案修改后才获通过.2011 年,债务上限谈判,“六人帮”导致政治僵局,在市场不断警告主权违约风险下,奥巴马最终草草签下折中方案,但最终标普还是下调美国评级.2011-2012年,欧洲政客同床异梦,每次会议均成为市场决战日,但逼使政客妥协的是市场力量,意大利,西班牙债息急升后,政客才愿意合作.昨日亚洲区股市反应未见惊恐,高盛Jim O'Neill说,市场仍在假设两党在最后一分钟达成共识,最后死线是奥巴马就职前,即1月20日,但茶党中人开始有一个非常危险想法,即是等危机出现后,再解决预算问题,或者也不是坏事.

“时代”杂志编辑Rana Foroohar访问债王后,得出未来投资世界十个要点,几乎无一乐观.债王对世界是如此的悲观.1)美国迷恋”金发女孩”经济(Goldilocks economy),即着和通胀稳定增长的时期,2)奥巴马经济团队想尽办法刺激增长,但美国新常态增长低于2%,将会维持达数十年,3)大多投资者,银行家及政客拒绝接受现实,仍相信熊市后会有牛市重临,4)投资就如冲浪,站在波浪顶峰时要警惕,冲浪者不小心可能会被砸翻,财富溃散,5)股市是”庞氏骗局”,拿到3%已经好彩,6)央行放水令股债价格不断上升,但便宜资金扼杀长期复苏前景,7)美股上升全因央行放水,但贝南奇难以继续支撑泡沫,8)政客扮演经济师,但他们不明白未有太多筹码可推动资本主义的发展,9)七年丰收七年饥荒,国会预算案办公室预测2022年以前,美国平均年增长率可能只有2.4%,长期低于3%的经济增长,会窒碍国家实力和福利发展,意味这一代美国人日子没有上一代好,10)避开股票,债券,不要指望高回报,购买房地产相关项目,安全至上.

上述十点尽是风险的提示,眼下却有许多投资者看到机会,美楼市复苏,世界政治回稳,资金由债市回流股市,都会是未来一两年的主题.2013年,在你眼中,看到的是机会,抑或还是危机?股票高回报不再是事实,长期投资亦已变笑话,但股票未死,仍然会有投资机会.(B02)

------------------------------------------------------------------------------ 美元日圆今年势弱 /苏子

踏入2013年首季,市场的炒作焦点相信仍将落在日本央行将继续大印银纸,令日圆必跌无疑这个重要主题上.由于日圆的大方向由升转跌,相信各路炒作资金定会集中利用已经转弱的日圆作为利差交易的借贷货币,以及把套取到的便宜资金,大举炒作有升值潜力的高风险资产.所谓有升值潜力的高风险资产,预料甚有可能与那些过去数年因欧债危机困扰而被冷落,甚至遭大举沽空的资产,目前随着欧债危机最坏时刻已逐渐过去,这些资产预料将被视作”低水”,结果使市场上的大量便宜资金争相追逐,并回升至一个合理的水平.

不过,由于投机市场向来有由一个极端走往另一个极端的特性,相信,这类资产即使回升至一个合理水平,其升势亦不会就此便立刻停下来,反而有机会继续被炒高至一个不合理的水平.如估计正确,则今年的高风险资产的表现将不会差得到哪里去.在外汇市场上,欧罗兑美元及欧罗兑日圆或在今年里成为汇市之”升”,欧罗汇价的整体表现预料将远胜于过去数年表现强势的商品货币,甚至黄金及白银.

当大家已不再把欧债问题视作危机看待后,今年宜留意美国国债市场的资金流向情况.过去数年,大量避险资金流入美国债市,使美债孳息跌至历史新低水平,出现了长线投资者收取的息率不足以弥补通胀的畸形现象.倘若这些避险资金逐步自美债市场撤走,预料美债息率可见明显回升,但美元将因此受压,即美元未必会受惠于美债息率回升,如真的出现此情况,可以想像,今年美元的表现有可能是继日圆之后,成为另一只表现弱势的货币.若按此思路,今年看淡日圆的投资者,买入欧罗兑日圆或其他主要非美元货币兑日圆的回报,应较买入美元兑日圆更有”钱途”.(B06)