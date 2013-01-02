更正-《热点聚焦》哥伦比亚毒贩如何利用汇控洗钱

(更正:因译文有误,内文第六段非"他们通常会使用快递公司完成跨境资金转移",应为"通常他们会派人将现金偷运过境")

路透12月31日 - 2010年1月,当数名哥伦比亚男子在美国布鲁克林联邦法院以洗钱罪名遭到起诉时,并没有引起什么人注意.

其中一人名叫Julio Chaparro,48岁,有四名子女,在哥伦比亚经营三座生产儿童服饰的工厂.

但美国当局认为这个案子非比寻常.检方宣称,Chaparro利用汇丰控股 的松散控管,协助贩毒集团从事洗钱活动.这是美国调查人员追查汇丰洗钱案件最重要的线索之一.汇控最后在12月11日以19亿美元和解.

毒贩透过汇控及其他银行转移贩毒所得美元的过程,很大部分仍不明朗.这个洗钱过程的繁复设计,就是为了避人耳目.

但在仔细研究美国两起检方调查案的机密调查资料、纽约及加州联邦法院文件,及访问高层司法官员后,可以看出调查人员在追查Chaparro同伙的活动时,是如何揭发汇控的大规模洗钱行动的.

贩毒集团在美国售出毒品,再将现金转移到墨西哥,通常他们会派人将现金偷运过境.根据美国司法部文件显示,随后这些现金将存到开立于汇控墨西哥分行的户头.在当地,较大数目的存款不会引起怀疑.

美国检察官在一份报告中表示,Chaparro及其同伙涉嫌利用汇控墨西哥分行的账户来存放"贩毒所得美元,然后再将这部分资金汇给...位于美国和其他地方的企业.接下来用这些资金购买出口南美的消费品,进而通过转售这些消费品来实现洗钱."

美国司法部本月稍早表示,洗钱犯罪份子利用了汇控在管理地下资金流动方面的漏洞.汇控的过失包括没有对客户进行尽职调查、未充分监控汇款或现金转移行为,以及操作反洗钱系统的员工数量不足.美国助理总检察长Lanny Breuer将这些过失称为"严重的监管失职".

根据美国司法部,2008年时墨西哥监管机构曾告知汇控在该国部门的总裁,有一当地毒枭将该行称为"洗钱地点",情况已经很严重.